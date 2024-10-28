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Общество Петербуржца отправили на принудительные работы за поджог храма в Осиновой Роще. Сгорели орган, студийное оборудование и конструкция «Христос Воскрес»

Петербуржца отправили на принудительные работы за поджог храма в Осиновой Роще. Сгорели орган, студийное оборудование и конструкция «Христос Воскрес»

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6 комментариев

Суд отправил на принудительные работы Виктора Калюжного, который в июне 2022 года, будучи пьяным, поджег храм Святителя Василия Великого. Приход загорелся от зажигалки.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Петербурга, Калюжный облил храм бензином, а потом поджег зажигалкой. В Объединенной пресс-службе судов добавили, что мужчина вылил некоторое количество жидкости и поджег. В итоге здание прихода сгорело. Ущерб, нанесенный Епархии РПЦ, суд оценил в 14 млн рублей.

Там же рассказали, что Калюжный уничтожил электронную систему колоколов, конструкцию «Христос Воскрес», три купола, почти 2 тысячи книг, антикварный орган, студийное оборудование и гитарный усилитель.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, но потом заменил лишение свободы на принудительные работы на три года. У Калюжного также будут удерживать 10% из зарплаты в доход государства.

«Фонтанка» в июне 2022 года писала, что Калюжному прописали комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сам же пожар попал на видео.

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Комментарии
6
Cashmare
58 минут
спалить целый храм оказывается стоит несравненно дешевле, чем дверь военкомата
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"конструкция Христос Воскрес" Спасибо, давно так смешно нен было. ))
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