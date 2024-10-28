Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 758мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Промышленный Петербург
Куда сводить ребенка на каникулах
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Петербурге раскритиковали бюджет фонда ОМС

В Петербурге раскритиковали бюджет фонда ОМС

4 267
3 комментария

Территориальный фонд ОМС Петербурга раскритиковали за неподтвержденные цифры. Это произошло 28 октября на рассмотрении бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа проекта бюджета фонда 2025–2027 годов.

С критикой выступил глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков. По его словам, в отличие от городского финансового блока замечания к планированию фонда остаются год за годом. Да и рассматривать проект бюджета на следующие три года приходится до корректировки бюджета текущего, то есть не имея данных о показателях фонда за этот год.

Более того, разработка проекта территориального фонда обгоняет федеральный, из которого идет подавляющая часть средств, так устроен законодательный процесс.

Желудков заявил, что не обозначены расходные обязательства по фонду оплаты труда, потребности на лечение катаракты, а также обратил внимание на серьезные расхождения по цифрам между проектом бюджета и другими нормативными документами — в частности, с ассигнованиями комздраву. Субвенции фонду рассчитывают по прогнозу, который расходится с реальностью на 14 млрд.

«Не позволяет достоверно оценить объем средств, необходимых для реализации полномочий и функций фонда, — доложил Желудков. — В части фонда динамика, к сожалению, отрицательная. Обязан об этом вам доложить, а то мы все время хвалим-хвалим».

Несмотря на возникшие после этого вопросы, глава БФК Денис Четырбок предложил «авансом» поддержать принятие законопроекта в первом чтении с занесением в протокол всех замечаний и направлением их в ТФОМС, что комитет и сделал.

По проекту бюджета, доходы и расходы фонда ОМС в 2025 году составят 169,6 млрд рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
280896530
2 часа
Пора слово "фонд" обозначать как часть коррупционной схемы, где из 100 % взымаемых с населения денег, в карманы чинушам идет 99 %.
Hans-Christian
1 час
В ФОМС из зарплатного фонда перечисляется 5,1% после первоначального вычета НДФЛ, причём без потолка (в ПФР потолок что-то около 220 тыс. рублей в год). Неужели этого мало? Это же колоссальные средства, сравнимые со всеми вычетами из небольшой зарплаты (чуть выше минималки), например, в Онтарио. И при этом доступность медицины в том же Онтарио в разы выше.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55