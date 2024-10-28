В Петербурге раскритиковали бюджет фонда ОМС

Территориальный фонд ОМС Петербурга раскритиковали за неподтвержденные цифры. Это произошло 28 октября на рассмотрении бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа проекта бюджета фонда 2025–2027 годов.

С критикой выступил глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков. По его словам, в отличие от городского финансового блока замечания к планированию фонда остаются год за годом. Да и рассматривать проект бюджета на следующие три года приходится до корректировки бюджета текущего, то есть не имея данных о показателях фонда за этот год.

Более того, разработка проекта территориального фонда обгоняет федеральный, из которого идет подавляющая часть средств, так устроен законодательный процесс.

Желудков заявил, что не обозначены расходные обязательства по фонду оплаты труда, потребности на лечение катаракты, а также обратил внимание на серьезные расхождения по цифрам между проектом бюджета и другими нормативными документами — в частности, с ассигнованиями комздраву. Субвенции фонду рассчитывают по прогнозу, который расходится с реальностью на 14 млрд.

«Не позволяет достоверно оценить объем средств, необходимых для реализации полномочий и функций фонда, — доложил Желудков. — В части фонда динамика, к сожалению, отрицательная. Обязан об этом вам доложить, а то мы все время хвалим-хвалим».

Несмотря на возникшие после этого вопросы, глава БФК Денис Четырбок предложил «авансом» поддержать принятие законопроекта в первом чтении с занесением в протокол всех замечаний и направлением их в ТФОМС, что комитет и сделал.

По проекту бюджета, доходы и расходы фонда ОМС в 2025 году составят 169,6 млрд рублей.