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Политика Израиль закупит лазерные системы ПВО

Израиль закупит лазерные системы ПВО

1 628
10 комментариев

Минобороны Израиля подписало контракты на закупку лазерных систем ПВО Iron Beam. Как сообщает портал Ynet 28 октября, сумма сделок составит 500 млн долларов.

По словам главы Минобороны Израиля Эяля Замира, первые наземные установки новых ПВО заступят на дежурство в течение 2025 года.

Iron Beam — ПВО, предназначенная для отражения атак дронов, крылатых ракет, реактивных и минометных снарядов. Новое вооружение станет дополнением к израильской системе ПРО «Железный купол».

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Комментарии
10
Kot Piter
2 часа
Грамотно.
iamback
22 минуты
А вообще вспоминается тетя Валя с ее сосулями
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