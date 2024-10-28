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Бизнес Туризм Южная пастораль. Почему любителям агротуризма нравится Краснодарский край

Южная пастораль. Почему любителям агротуризма нравится Краснодарский край

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Агротуризм становится все более популярен у жителей мегаполисов: это возможность стать «ближе к земле» и замедлиться. Краснодарский край превращается в центр такого ретрита благодаря сохранности давних традиций и усилиям местных жителей.

Сейчас в регионе более сотни центров аграрного туризма. Больше всего людей приезжает в Темрюкский, Крымский, Северский районы, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Тамань. Формы — самые разнообразные: рыболовные и охотничьи базы, фруктовые сады, сыроварни, конные клубы, винодельни, животноводческие фермы, пасеки, чайные плантации, цветочные питомники. Все это доступно круглый год благодаря мягкому климату и развитой туристической инфраструктуре: практически каждое хозяйство имеет специальную программу развлечений, экскурсий и дегустаций, а также гостевые домики, готовые принять туристов, или глэмпинги, где можно жить с почти городским комфортом.

Среди других причин, по которым агротуристы выбирают Краснодарский край, — чистый воздух и возможность постоянно питаться только свежими и хорошо приготовленными продуктами. Многим нравится помогать ухаживать за животными: физический труд способствует разгрузке психики. Очень востребованы туры в те места, где выращивают лаванду — и хотя она цветет только в июне, спрос в межсезонье не становится меньше. Популярны, например, питомники, где выращивают круглый год не только лаванду, но и другие цветы, а также ароматные травы для приправ.

Кроме того, при агрофермах и винодельнях есть собственные музеи, где можно узнать много нового, и оригинальные фотозоны, где гости могут сделать целые сеты антуражных фотографий. Подарки из местных сувенирных лавок — косметика, основанная на винограде и местных травах, напитки, сыры, сиропы, саше, варенье — выглядят весьма элегантно. А на некоторых фермах можно не только жить размеренной деревенской жизнью, но и погрузиться в традиции местных народов: посмотреть экстремальные конные шоу, представления с национальными песнями и танцами, участвовать в театрализованных обрядах.

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