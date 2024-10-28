Гон у лосей закончился, но не битвы

У лосей закончился период гона, и начались учебные тренировки, сообщает 28 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Новое видео он снял во Всеволожском районе Ленинградской области.
Брачные баталии длились два месяца: с конца августа — и до двадцатых чисел октября. Самцы бегали за невестами и вступали в ожесточённые бои с конкурентами. Теперь взрослые лоси будут восстанавливать силы, а на освободившуюся арену сражений выйдет молодняк.
«На днях на ставшей уже знаменитой лосиной поляне мне удалось снять тренировку молодых лосей. Судя по их небольшим рожкам, животным примерно полтора года. Это их первые в жизни рога и первый — пока учебный — турнир. Одним словом, студенты», — пишет Павел Глазков.
Вероятно, это родные братья, которые нынешней весной начали вести самостоятельную жизнь. По привычке и ради безопасности они пока держатся вместе. Навыки боёв им пригодятся только в следующем году.
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