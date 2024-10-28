Гон у лосей закончился, но не битвы

У лосей закончился период гона, и начались учебные тренировки, сообщает 28 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Новое видео он снял во Всеволожском районе Ленинградской области.

Брачные баталии длились два месяца: с конца августа — и до двадцатых чисел октября. Самцы бегали за невестами и вступали в ожесточённые бои с конкурентами. Теперь взрослые лоси будут восстанавливать силы, а на освободившуюся арену сражений выйдет молодняк.

1 из 8 Источник: Каждой твари по паре | Павел Глазков / Телеграм

«На днях на ставшей уже знаменитой лосиной поляне мне удалось снять тренировку молодых лосей. Судя по их небольшим рожкам, животным примерно полтора года. Это их первые в жизни рога и первый — пока учебный — турнир. Одним словом, студенты», — пишет Павел Глазков.

Вероятно, это родные братья, которые нынешней весной начали вести самостоятельную жизнь. По привычке и ради безопасности они пока держатся вместе. Навыки боёв им пригодятся только в следующем году.