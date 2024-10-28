В Петербурге почтут память жертв политических репрессий советского времени

30 октября в Петербурге пройдет традиционное чтение имен жертв политических репрессий советского времени. Всего в городе, по данным Смольного, запланировано больше 50 мероприятий, приуроченных к официальному Дню памяти жертв политических репрессий. В них примут участие представители петербургского правительства и районных администраций.

Церемония «Хотелось бы всех поимённо назвать…» пройдёт в пяти точках города:

· на Левашовском кладбище — 13:00 — 14:00;

· на Троицкой площади Петроградской стороны, у Соловецкого камня — 14:00 — 16:00;

· в саду у Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме — 18:00 — 20:00;

· у памятника Достоевскому рядом с м. «Владимирская» — 18:00 — 20:00;

· у Павловского кафедрального собора в Гатчине — 13:00 — 15:00.

Возложение цветов на Троицкой площади состоится в 9:45. Возложение венков и цветов на Левашовском кладбище — в 12:00.

Молитвенное чтение имен жертв политических репрессий поддерживает Санкт-Петербургская митрополия РПЦ: в церквях совершат заупокойные службы, а перед началом чтения имен на городских площадках отслужат поминальную литию.

Организаторы, среди которых руководитель центра «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов, отмечают, что в этом году будут читать новые имена.

«В этом году мы будем читать на городских площадках имена из подготовленного к печати, но еще не изданного, четырнадцатого тома книги памяти „Ленинградский мартиролог“», — отмечает Разумов.

Среди других городских мероприятий: выставки «Реабилитирован за отсутствием состава преступления» (в библиотеке им. Маяковского на Большеохтинском, 8) и «Большой террор. День памяти жертв политических репрессий» (в библиотеке им. Лермонтова на Литейном, 17-19) и лекция «Репрессированные авиаконструкторы» (в библиотеке им. Фурманова на Чёрной речки, 12).

По данным Большой российской энциклопедии, в общей сложности за несколько волн реабилитации осужденных в СССР по политическим статьям было оправдано порядка 6,8 миллиона человек. Многие из них реабилитированы посмертно.

Как отмечается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, 30 октября выбрано Днём памяти жертв политических репрессий не случайно. В этот день в 1974 году началась голодовка заключенных в мордовских и пермских лагерях в знак протеста против политических репрессий в СССР. В 1991 году Верховный Совет РСФСР утвердил своим постановлением 30 октября официальным Днем памяти жертв политических репрессий.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как низовые гражданские инициативы стараются сохранять память о жертвах политических репрессий в Петербурге и Москве.