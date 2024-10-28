Сальмонеллез подозревают у 16 человек в Новотроицке после посещения пиццерии

В Новотроицке Оренбургской области 16 человек были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Все они перед этим ели в местной пиццерии. О произошедшем сообщает СУ СК России по Оренбургской области, а также региональный Роспотребнадзор.
Люди попали в больницу еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. И дети, и взрослые обедали в кафе 22 октября и после этого были госпитализированы. Врачи подозревают у них сальмонеллез.
«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию, изготовленную на производстве кафе „DiNa Pizza“ <…>, проведено санитарно-эпидемиологическое расследование», — уточнили в Юго-Восточном отделении Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Кафе приостановило работу 24 октября.
Составлен административный протокол по статье, связанной с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Материалы в отношении предпринимателя, работающего в «DiNa Pizza», передали в суд для рассмотрения.
16 человек, обедавших в кафе, находятся в стационаре ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи».
«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования», — уточнили в СК. Идет доследственная проверка по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает СК.
Опрошены сотрудники пиццерии, медики. Помимо этого, изъяты документы по поставкам продуктов.
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