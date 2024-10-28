Сыры, устрицы, винодельни: гурманов из Петербурга пригласили в Краснодарский край

В Краснодарском крае ждут гостей, которые любят хорошо поесть — для них разработали специальные маршруты гастротуризма.

Тур по 20 винодельням дает возможность погрузиться в историю этого древнего искусства — иначе и не скажешь, ведь в Краснодарском крае выращивают виноград 2500 лет. Путешествие начинается в Анапе, проходит через несколько знаменитых винодельческих центров, в числе которых Тамань, Новороссийск и Абрау-Дюрсо, и заканчивается в Геленджике. Гости могут узнать обо всех тонкостях производства от настоящих мастеров своего дела, посетить интерактивные выставки, инсталляции и дегустации.

Еще одно интересное направление гастротуризма в Краснодарском крае предназначено для тех, кто любит хорошие сыры. Выдержанные, твердые, полутвердые, мягкие, сливочные, с плесенью, с трюфелями — на сыроварнях региона найдется угощение на любой вкус. Дегустациями туры не ограничиваются: во время экскурсий по цехам и фермам можно многое узнать о производстве: как выбирают молоко, в каких условиях содержат животных, почему хлева всегда должны быть чистыми и как приспособить к такой работе роботов. Во время визитов на фермы гостям дают возможность погладить и покормить козочек, овечек и коров молочных пород. Это очень милые и добродушные животные, так что хорошее настроение гостям гарантировано.