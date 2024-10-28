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Образ жизни Туризм Сыры, устрицы, винодельни: гурманов из Петербурга пригласили в Краснодарский край

Сыры, устрицы, винодельни: гурманов из Петербурга пригласили в Краснодарский край

537
2 комментария

В Краснодарском крае ждут гостей, которые любят хорошо поесть — для них разработали специальные маршруты гастротуризма.

Тур по 20 винодельням дает возможность погрузиться в историю этого древнего искусства — иначе и не скажешь, ведь в Краснодарском крае выращивают виноград 2500 лет. Путешествие начинается в Анапе, проходит через несколько знаменитых винодельческих центров, в числе которых Тамань, Новороссийск и Абрау-Дюрсо, и заканчивается в Геленджике. Гости могут узнать обо всех тонкостях производства от настоящих мастеров своего дела, посетить интерактивные выставки, инсталляции и дегустации.

Еще одно интересное направление гастротуризма в Краснодарском крае предназначено для тех, кто любит хорошие сыры. Выдержанные, твердые, полутвердые, мягкие, сливочные, с плесенью, с трюфелями — на сыроварнях региона найдется угощение на любой вкус. Дегустациями туры не ограничиваются: во время экскурсий по цехам и фермам можно многое узнать о производстве: как выбирают молоко, в каких условиях содержат животных, почему хлева всегда должны быть чистыми и как приспособить к такой работе роботов. Во время визитов на фермы гостям дают возможность погладить и покормить козочек, овечек и коров молочных пород. Это очень милые и добродушные животные, так что хорошее настроение гостям гарантировано.

В крае можно посетить также устричные, улиточные и мидийные фермы, побывать на чайной плантации, насладиться блюдами традиционной кубанской кухни в ресторанах. Все это возможно вне зависимости от сезона. Осенью, зимой и ранней весной гастротуры по региону даже приятнее, поскольку стол на юге щедрый и сытный и удовольствие от него больше, когда на улице прохладно. Кроме того, в межсезонье в Краснодарском крае проходит множество интересных гастрособытий — например, празднование Международного дня вина 18 февраля или дни молодого вина в ноябре.

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Комментарии
2
275640356
1 час
Птичку жалко
276689045
1 час
У меня только один вопрос, почему вина у Абрау на дегустации лучше, чем их же вино бутылках в магазинах. Неужели неправильно хранят и везут? Но почему у Мысхако получается? Бракованные бутылки очень редкие..
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