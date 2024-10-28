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Происшествия Мотоциклист погиб на железной дороге под Петербургом

Мотоциклист погиб на железной дороге под Петербургом

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Несовместимые с жизнью травмы получил мотоциклист, выехавший на пешеходный переход через пути во Всеволожском районе Ленобласти. Он не успел проскочить перед поездом.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 28 октября, авария на перегоне Орехово — Васкелово, которая в минувшие выходные на 40 минут задержала электропоезда, была смертельной. Погиб 42-летний водитель байка. По данным ведомства, он выехал на пешеходный настил через пути перед грузовым составом.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — рассказали в полиции.

47news сообщает, что авария случилась около половины третьего дня 26 октября у платформы Лемболово. Мотоциклисту вызвали бригаду медиков, информации о его состоянии не было. В ОЖД уточнили, что среди локомотивной бригады пострадавших нет. Схода вагонов не произошло, в пути задержался один пригородный поезд.

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Комментарии
10
Слава России!
1 час
минус одноклеточный
Sonata
1 час
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