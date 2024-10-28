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Происшествия Увлеченный мотоциклами петербуржец разбился на «Днепре» в Ленобласти

Увлеченный мотоциклами петербуржец разбился на «Днепре» в Ленобласти

Житель Петербурга погиб в ДТП в Кировском районе Ленобласти вечером 27 октября. Он разбился о дерево на тяжелом мотоцикле.

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7 комментариев

Около 17 часов вечера в садоводческом массиве «Восход» 42-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом «Днепр», съехал с дороги и врезался в дерево, стало известно «Фонтанке» 28 октября. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Известно, что погибший зарегистрирован в Петербурге. По предварительным данным, работал поваром. За этот год мужчина трижды получал штрафы за превышение скорости, а в 2021 году был лишен прав на 18 месяцев за пьяную езду. Судя по странице в соцсетях, погибший очень увлекался мотоциклами, в том числе советскими. «Днепр», на котором он разбился, был не зарегистрирован и не имел госномера.

Всего за 25-27 октября, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 232 ДТП, а в Петербурге — 761. Из них 21 и 27 случаев соответственно имели серьезные последствия. В Петербурге в дорожных авариях пострадали 35 человек, включая одного ребенка, еще один человек погиб. В области пострадавших было 26, в том числе двое детей, а погибших — шестеро.

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Комментарии
8
гастарбайтер
1 час
даже техника украинская против россиян...
Abu-Denis
1 час
М-да, ударно закрывают мотосезон. Кто под поезд, кто в дерево.
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