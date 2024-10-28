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Общество Финляндия проводит аукционы, на которых продает велосипеды беженцев

Финляндия проводит аукционы, на которых продает велосипеды беженцев

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13 комментариев

Велосипеды, оставленные беженцами на границе с Россией, принесли казне Финляндии более 30 тысяч евро. Транспорт продали на аукционе, пишет издание Yle.

В ноябре прошлого года финские власти запретили въезд в страну на велосипедах. Беженцам, прибывавшим на границу, приходилось оставлять технику у КПП. С начала 2024 года Финляндия начала проводить аукционы, на которых и продавала накопившиеся велосипеды, пишет издание.

Последние торги прошли у «Нииралы», на них пришли около сотни человек. Цены на велосипеды варьировались от 5 до 100 евро.

Граница Финляндии и России закрыта по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ограничения финская сторона начала вводить из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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Комментарии
13
Cashmare
2 часа
черная пятница, гы
iigaza
1 час
Так вот где, скраденные в наших парадных велики.
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