Финляндия проводит аукционы, на которых продает велосипеды беженцев

Велосипеды, оставленные беженцами на границе с Россией, принесли казне Финляндии более 30 тысяч евро. Транспорт продали на аукционе, пишет издание Yle.

В ноябре прошлого года финские власти запретили въезд в страну на велосипедах. Беженцам, прибывавшим на границу, приходилось оставлять технику у КПП. С начала 2024 года Финляндия начала проводить аукционы, на которых и продавала накопившиеся велосипеды, пишет издание.

Последние торги прошли у «Нииралы», на них пришли около сотни человек. Цены на велосипеды варьировались от 5 до 100 евро.

Граница Финляндии и России закрыта по решению Хельсинки на неопределенный срок. Ограничения финская сторона начала вводить из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.