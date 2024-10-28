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Происшествия Иностранец на чужой машине задавил пешехода на подъезде к Новой Ладоге

Иностранец на чужой машине задавил пешехода на подъезде к Новой Ладоге

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Волховском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

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7 комментариев

ДТП случилось около 21:15 27 октября на 1-м километре «Подъезда к Новой Ладоге», вне населенного пункта, стало известно «Фонтанке» 28 октября. 48-летний гражданин Узбекистана на автомобиле Daewoo Matiz сбил 37-летнего жителя Новой Ладоги. Наезд произошел вне населенного пункта и не на пешеходном переходе.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП. Водитель «Дэу» состоит на миграционном учете в Ленобласти, за нарушения ПДД в этом году не привлекался. А сама машина принадлежит жителю Волховского района.

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Комментарии
7
Слава России!
2 часа
уничтожение местных идёт по плану
Wiring
2 часа
Машину продать, купить ешака..
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