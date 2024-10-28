Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 756мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Промышленный Петербург
Куда сводить ребенка на каникулах
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Бывшего начальника управления МО РФ Оглоблина обвинили в получении взятки в особо крупном

Бывшего начальника управления МО РФ Оглоблина обвинили в получении взятки в особо крупном

877
3 комментария

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет пресс-служба СК 28 октября.

Как полагает следствие, Оглоблин получил 10 млн рублей в качестве взятки в период с 2016 по 2021 годы от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Деньги генерал-майор получил за «общее покровительство» при исполнении гособоронзаказа.

Оглоблин арестован, отмечает пресс-служба СК.

В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном. Однако в августе 2024 его освободили за дачу показаний по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Александр Оглоблин
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
OttoVonNasmorck
8 минут
"Старший приказал..." (с)
михаил.ру
4 минуты
главаря берите, за тестикулы!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Новости компаний
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55