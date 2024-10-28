Бывшего начальника управления МО РФ Оглоблина обвинили в получении взятки в особо крупном

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет пресс-служба СК 28 октября.

Как полагает следствие, Оглоблин получил 10 млн рублей в качестве взятки в период с 2016 по 2021 годы от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Деньги генерал-майор получил за «общее покровительство» при исполнении гособоронзаказа.

Оглоблин арестован, отмечает пресс-служба СК.

В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном. Однако в августе 2024 его освободили за дачу показаний по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.