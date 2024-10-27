«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

Вничью завершился матч 13 тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Встреча прошла 27 октября в Петербурге на «Газпром Арене». Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Первым забил «Зенит». На 51 минуте отличился Андрей Мостовой. «Локомотив» сравнял на 68 минуте после удара Алексей Батраков.

Таким образом команды получили за ничью по одному очку. На счету «Зенита» теперь 30 очков и второе место в таблице, а у «Локомотива» — 28 очков и третье место.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 ноября в РПЛ против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет в Петербурге.