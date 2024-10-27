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Спорт «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

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6 комментариев

Вничью завершился матч 13  тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Встреча прошла 27  октября в  Петербурге на «Газпром Арене». Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Первым забил «Зенит». На 51 минуте отличился Андрей Мостовой. «Локомотив» сравнял на 68 минуте после удара Алексей Батраков.

Таким образом команды получили за ничью по одному очку. На счету «Зенита» теперь 30 очков и второе место в таблице, а у «Локомотива» — 28 очков и третье место.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 ноября в РПЛ против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет в Петербурге.

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Комментарии
6
Ser_N0771
23 минуты
надо Семаку с Ротенбергом местами поменяться, вдруг результат будет... :)
281614283
22 минуты
Семак три раза перекрестился и это ему не помогло
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