Гражданина США эвакуировали из под Угледара российские спецслужбы совместно с подразделениями ВС РФ. Американца называют ценным оперативным источником, сыгравшим ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка, сообщает 27 октября в телеграм-канале штаб обороны Донецкой Народной Республики.









Отмечается, что Кеннет М. На протяжении двух лет специальной военной операции находился на Украине и передавал России «ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику» с минимальным ущербом для инфраструктуры и мирных жителей. Другие подробности не приводятся.

В штабе добавили, что решается вопрос о предоставлении гражданину США политического убежища и гражданства России.