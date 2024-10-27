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Общество «Ценный оперативный источник». Из под Угледара в Россию эвакуировали загадочного гражданина США

«Ценный оперативный источник». Из под Угледара в Россию эвакуировали загадочного гражданина США

3 438
9 комментариев

Гражданина США эвакуировали из под Угледара российские спецслужбы совместно с подразделениями ВС РФ. Американца называют ценным оперативным источником, сыгравшим ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка, сообщает 27 октября в телеграм-канале штаб обороны Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что Кеннет М. На протяжении двух лет специальной военной операции находился на Украине и передавал России «ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику» с минимальным ущербом для инфраструктуры и мирных жителей. Другие подробности не приводятся.

В штабе добавили, что решается вопрос о предоставлении гражданину США политического убежища и гражданства России.

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Комментарии
9
280857236
49 минут
Хорошо хоть не Майк и Ник.
avtech
33 минуты
Илон, ты что ли?
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