«Приехал Черненко, посольство провоняло валерьянкой». Советский разведчик Любимов — о «медовых ловушках», свободе и квадроберах

Вечером в пятницу в петербургском арт-центре «Пушкинская, 10» 90-летний советский разведчик Михаил Любимов презентовал свою новую книгу «Роковая ловушка» и отвечал на вопросы собравшейся публики. Сначала поговорили о рукописи, а потом о разведке вообще. Речь зашла о «медовых ловушках», советской партийной элите и даже квадроберах. На мероприятии со знаменитым разведчиком присутствовал корреспондент «Фонтанки».

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру







Более 20 лет Михаил Петрович Любимов служил в КГБ и превратился в легенду внешней разведки. Он родился в семье сотрудника ОГПУ, который с 1944 года по 1945-й руководил СМЕРШем Прикарпатского военного округа. Михаил Петрович закончил МГИМО в 1959-м и вскоре стал сотрудником резидентуры КГБ в Великобритании. Среди лондонских друзей получил прозвище «улыбающийся Майк». В 1965-м Любимова выслали из Англии как персону нон грата. В следующий период работал в англо-скандинавском отделе КГБ, а также в советском посольстве Дании. В 1980-м вернулся в СССР, где начал руководить отделом в центральном аппарате КГБ. Вскоре вышел в отставку и занялся литературным и журналистским трудом.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру







«Всех больше преуспели в „медовых ловушках“ спецслужбы ГДР»

«Роковая ловушка» — история о любви офицера разведки, появившейся в результате «медовой ловушки». По словам Любимова, вербовкой при помощи романтических и сексуальных отношений разведка в его годы активной работы практически не занималась, а промышляли этим в другом направлении спецслужб.

«Я 25 лет проработал. Прошел путь от рядового до начальника отдела разведки. Среднее звено, резидентом был. Тогда не было „медовой ловушки“. Я впервые это [слово] услышал уже в годы Перестройки. Этим вообще разведка практически не занималась никогда. Занималась контрразведка», — рассказал Михаил Петрович.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру







Любимов добавил, что, наоборот, советским разведчикам устраивали «медовые ловушки». Он поделился историей своего согрешившего с одной дамой приятеля: в разгар их утех в комнату ворвались фотографы и начали снимать. «Он пытается достать трусы, которые на полу. Контрразведчик наступает на них ногой. Вот это „медовая ловушка“», — пересказал происходившее советский разведчик.

По словам Любимова, всех больше преуспели в «медовых ловушках» спецслужбы ГДР. Немцы приезжали в Западную Германию, продолжает Михаил Петрович, и начинали обхаживать, например, секретаршу министра обороны ФРГ. «Причем произошло несколько браков, они шли на брак. Дальше уже начинаются игры разведки: „Понимаешь, нам не хватает денег, у меня вот [есть] знакомый банкир, которому [нужны] интересные сведения такие-то и такие, он нам компенсирует“», — сказал Михаил Петрович.

Вторая часть книги — воспоминания о разных людях, с которыми встречался Михаил Любимов. Многие встречи — даже мимолетные — оставили свой отпечаток, сказал он, а затем сразу перешел к писателю Илье Эренбургу.

«Приехал Эренбург в Англию. Мне говорит резидент: повози его по городу. Я его вожу по городу. <…> Я запомнил его облик. Он был с трубкой, был в таком приблизительно пиджаке, как у меня, и с платочком. С тех пор я так и одеваюсь. Парадокс? Парадокс. Мы почти не разговаривали. А о чем разговаривать с мальчишкой? За рулем его вожу на своей газели», — сказал Михаил Петрович.

«Квадрибоберы», современность и Константин Черненко

О современности Михаил Любимов говорил неохотно, но речь про настоящее всё же иногда заходила. Разведчик поделился своими спорами с британским сотрудником МИ-6 и автором шпионских романов Джоном Ле Карре. Он назвал его очень честным человеком, но и очень большим англичанином, который поддерживал мнение, что «Россию нужно подужать».

«Он поддерживал чеченскую свободу и прочее. У меня от этого слова „свобода“ уже руки трясутся, потому что кто только не употребляет его: и коммунисты, и фашисты. А сейчас на крыльях свободы у нас черт знает что плодится уже <…>. Квадрибоберы или как они называются? Я не особо хочу влезать в эти политические вопросы, потому что я в них не особо разбираюсь уже», — рассказал Михаил Петрович.

Любимов отметил, что сегодня разведчики-нелегалы в большом почете. Советский разведчик удивляется, как они могут работать в современных условиях в городах, которые напичканы видеонаблюдением.

Последние лидеры Советского Союза были выходцами из партийной среды, где их научили в основном пропаганде, а международных отношений они не знали, считает разведчик. Поэтому у многих в партийной плеяде, продолжает он, было наивное представление о загранице. Любимов описал свое знакомство с Константином Черненко во время работы в советском посольстве в Дании.

«Приехал Константин Устинович Черненко. Сразу всё посольство провоняло валерьянкой, дышать было невозможно. Приехал на съезд датской компартии, день рождения его вдруг стукнул. Приходила телеграмма Андропова <…>. Я ему зачитываю телеграмму. Я ему купил троллей для внуков. Он [спрашивает]: а что такое тролли? Я объяснил… Симпатичный такой, покладистый партийный работник», — вспомнил Любимов.



Также Михаил Петрович описал, что Черненко специально водили по самым дорогим магазинам, чтобы гость ужаснулся от цен и задался вопросом, как вообще живут трудящиеся. После этого сотрудникам посольства, по словам Любимова, подняли зарплату на 30%. «Там в партийных кругах другая среда. Я ее мало знаю, но вот такое представление о загранице. С этой точки зрения, при всех его недостатках, Путин просто находка, потому что он понимает хорошо, что такое вообще политическое положение», — поделился советский разведчик.

На вопрос о состоянии современной российской разведки Михаил Любимов ответил так: «Только одно знаю — тяжело им. Я вообще фанат разведки в принципе… Ну как я могу оценивать состояние? Я никого не знаю, у нас не принято интересоваться такими вопросами, понимаете, точными».