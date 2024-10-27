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Власть Общество «За хороший секс, где появится ребёнок, мы ещё и деньги платим». Мэр Невинномысска призвал рожать, не думая о выплатах

«За хороший секс, где появится ребёнок, мы ещё и деньги платим». Мэр Невинномысска призвал рожать, не думая о выплатах

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1 комментарий

Мэр города Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков озвучил собственное понимание понятия «патриотизм», заявив, что государство «ничего не должно людям», а рожать детей необходимо без расчета на выплаты. Об этом он рассказал в эфире «Радио России», а после продолжил свою мысль. Редакция не берется приводить мнение чиновника дословно и попытается донести его иносказательно.

Изначально в эфире «Радио России» Михаил Миненков заявил, что патриотизм это «когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна».

«Это когда я должен рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, сколько мне заплатят денег», — сказал градоначальник. В комментарии изданию «Подъём» 27 октября он продолжил свою мысль и назвал «бредом» идею выплат за рождение детей.

«Ты должен Родине, а не Родина тебе должна. Мы уже даём 500, 600, 800 тысяч — бред какой-то, дожились: за хороший секс, где появится ребёнок, мы ещё и деньги платим», — сказал Миненков.

С его слов, люди не должны задумываться о выплатах при планировании пополнения в семье, поскольку ребенка рожают для себя, а государство платить за это не должно. От воспитания молодого поколения, подчеркнул Миненков, и будет зависеть дальнейшая жизнь и старость родителей, а государство должно только «регулировать правила жизни».

Продолжая рассуждения, мэр Невинномысска предрек, что «из-за проблем с нашей популяцией скоро по стране будут бегать индейцы с луком и стрелами» и обратился к вековым традициям России. Он указал, что в стране исторически «был патриархат, когда мужчина отвечал за женщину и зарабатывал деньги». Но изменившиеся времена, посетовал чиновник, привели к тому, что половина страны, фигурально выражаясь, превратилась в тепличных потребителей и пытается влезть на елку без травматизма. Михаил Миненков использовал другой вариант пословицы, в котором фигурировали мужские половые органы и лодочка, но цитировать его не представляется возможным.

Он добавил, что считает бредовой идею, что государство платит деньги мужчине, решившему уестествить женщину.

«Бред, дожились мы уже, понимаете?», - возмутился чиновник.

Ранее «Фонтанка» писала, что в 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить 646 тысяч рублей. Это возможно на фоне темпов развития инфляции. Выплата на второго ребенка в этом случае может вырасти до 854 тысяч рублей.

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Комментарии
1
Ана нас
4 минуты
Когда слушаешь чиновников, впечатление, что образование отменили. Ну откуда столько умственно ограниченных?
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