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Общество На Шри-Ланке начались задержания россиян. Посольство РФ опубликовало предупреждение

На Шри-Ланке начались задержания россиян. Посольство РФ опубликовало предупреждение

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1 комментарий

Посольство России на Шри-Ланке из-за начавшихся массовых проверок документов среди иностранцев призывает прибывавших в стране россиян проверить сроки действия своих виз и разрешений на работу. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства в воскресенье, 27 октября.

На Шри-Ланке уже зарегистрированы случаи задержания российских граждан, которые грубо нарушали визовый режим. В пример привели арест семьи 25 октября в районе города Канди, которая почти год незаконно находилась в стране.

Дипломаты напомнили, что случае просрочки документов туристам необходимо обращаться в миграционные органы и сообщить об этом в посольство.

В начале сентября Шри-Ланка ввела упрощенный безвизовый режим для граждан 38 стран, в том числе и России. Он будет действовать до 31 марта 2025 года. Теперь путешественникам в аэропорту будут лишь ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда.

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Комментарии
1
Комментатор-100
29 минут
не нарушают пусть, и все будет хорошо
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