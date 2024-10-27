Девятиклассница внезапно покинула вписку с друзьями. За ее жизнь борются врачи Мариинской

Затянувшиеся посиделки подростков в квартире дома в Красногвардейском районе внезапно оборвались, когда недосчитались 16-летней девушки. Ее нашли под окнами дома, об этом 27 октября стало известно «Фонтанке».

Звонок в экстренные службы прошел в половине пятого утра субботы. Прибывшие через пару минут сотрудники полиции обнаружили под окнами девятиклассницу, которую в итоге увезли в Мариинскую больницу.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди и живота, девушка была пьяна. Ее состояние оценивается как тяжелое.