Девочка потеряла родителей в аварии на трассе у Подпорожья

На 36-м километре дороги Лодейное Поле — Вытегра нашли разбитую «Шкоду-Октавию» — в машине находилась 8-летняя девочка и ее погибшие родители. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Сообщение об аварии в Подпорожском районе поступило в полицию сегодня в половине второго ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ обнаружили опрокинутую «Октавию». По предварительным данным, в результате ДТП погибли 36-летний мужчина и 33-летняя женщина, а на пассажирском сиденье с множественными травмами находилась девочка восьми лет. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полиция уточняет, что в октябре отца лишили прав на управление транспортным средством. Устанавливаются причины трагедии.