«Мы должны будем принимать для себя решения». Владимир Путин — про возможные удары Украины дальнобойным оружием вглубь России

Президент России Владимир Путин заявил, что министерство обороны РФ продумывает различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. При этом глава государства выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу того, что разрешение бить вглубь России будет означать прямое участие НАТО в конфликте. Комментарий Владимира Путина 27 октября в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

На вопрос, услышали ли его сигналы на Западе, президент России ответил, что "они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали».

Владимир Путин сказал, что «мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения» и добавил, что Минобороны РФ думает над различными вариантами ответа на подобные удары.

Президент России отметил, что Украина не может самостоятельно применять дальнобойное оружие, это могут делать только специалисты стран НАТО, поэтому вопрос не в разрешении Киеву это делать. Он отметил, что для подобных ударов требуется космическая разведка, которой у Украины нет, а также целый ряд технических специалистов, которые будут, в том числе, вводить полетные задания.

«Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», — добавил Путин.