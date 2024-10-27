Куда сводить ребенка на осенних каникулах: фестиваль профессий, научные шоу и «Детские дни»

В школах — время каникул. «Фонтанка» проштудировала афиши театров, музеев и культурных площадок и выбрала самые интересные развлечения для детей и подростков. Некоторым вариантам позавидуют и родители.

Выйдя из дома, отправиться в приключение

Фестиваль «Детские дни» — самое масштабное семейное событие осеннего Петербурга. Его программа делится на две части. Основная — игра-путешествие по маршрутным листам «Я иду искать», которая проходит в двух десятках музеев без привязки к конкретному дню. Детям с сопровождающими нужно просто прийти на понравившуюся площадку, взять с собой маршрутный лист с развивающими заданиями и, опираясь на карту, отправиться в свободное исследование. Параллельная программа — это игровые занятия, экскурсии и прогулки, интерактивные выставки и мастер-классы, подготовленные музеями на определённые даты.

Например, Музей железных дорог удивит занятием-челленджем «Больше, чем приключение», во время которого ребята узнают, как строили БАМ, попробуют поставить палатку, создать сигнальную систему и вступить в стройотряд. Российский этнографический музей в свою очередь зовёт школьников на игровую экскурсию «Вот это урожай!». В программе — задания «спрясть ниточку и по ней узнать о своём характере», «окрасить льняную ткань старинным способом», «обработать волокно старинными инструментами». Некрополи Музея Городской скульптуры — «новички»-участники этого года — приглашают подростков в философское странствие «Мгновение и вечность». Участники пойдут по таинственному маршруту и увидят забытые знаки на надгробиях, хрупкие мраморные изображения восемнадцатого века и надпись на китайском, «которую в наше время не прочтёт и китаец». Таких игровых и насыщенных экскурсий на «Детских днях» много. Детали всех событий фестиваля и даты их проведения и возрастные маркировки понравившихся экскурсий удобно смотреть на сайте.

Источник: Музей железных дорог







В этом году «Детские дни» также дополнили спецпроекты. Для одного из них — программы «На одном языке» — гиды самых популярных музеев выучили русский жестовый язык, чтобы вести экскурсии для глухих и слабослышащих детей и подростков.

В стороне от «каникулярных» фестивалей и акций не остался и зоопарк: тут организовали интерактивный маршрут по тропикам Южной Америки. Маршрут проходит через павильоны с ягуарами, капуцинами, паку, туканами и анакондой. Символом «Ленивых каникул» (0+) стал, конечно, ленивец, поэтому именно о нем сотрудники расскажут особенно подробно.

Шагнуть в мир взрослых

Почувствовать себя взрослыми — наравне с художниками и мастерами, которые продают свои работы на ярмарках и «Интеллигентных барахолках» — ребятам самых разных возрастов на этих каникулах даст шанс «Детская гаражная распродажа». Участникам акции в «Севкабель Порту» разрешается все: найти новых хозяев для любимых игрушек, поставить на самодельные вещицы такую цену, какая нравится, или отдать вещи покупателям даром и научиться новому друг у друга. «Неизменно только одно, продают, покупают и учат новому — дети!» — описывают концепцию фестиваля организаторы. Тех, кому товарно-рыночные отношения наскучат, взрослые ждут на творческих мастер-классах.

Узнать больше не только о торговле, но о самых разных профессиях от врача и пожарного до журналиста, флориста, актёра или боксёра в дни школьных каникул у детей и их родителей получится в пространстве Vokzal 1853. Там с 26 октября до 4 ноября проходит «Фестиваль профессий» (6+) с лекциями и выступлениями успешных взрослых. Ребят пригласят на мастер-класс по массажу, помогут спроектировать первый собственный сайт, создать мультфильм, профессионально собрать букет и посмотреть на химическую радугу. Создатели фестиваля организовали отдельное пространство для профориентации школьников. Ну а 3 ноября — особенный день, ведь именно тогда на Vokzal 1853 пройдет дискотека «Самый масштабный Хэллоуин» с барабанным шоу, выступлениями стендаперов и иллюзионистов и историями о шоколадных призраках и спасении фабрики Вилли Вонки.

Удивительные превращения и чудеса выйдут за рамки одной локации. Потрогать мензурки, посмотреть на реакции химических веществ или собрать роботов — ради исполнения таких целей стоит заглянуть на фестиваль «Наука всем!» (0+). Целый день 27 октября в ДК Кирова ученые и популяризаторы будут показывать гостям научные шоу с театральными «спецэффектами». Вход на фестиваль — свободный.

Приключения на границе науки и творчества для детей подготовил и Музей оптики ИТМО. Все дни каникул до 3 ноября сотрудники собираются вместе с ребятами делать исчезающие картинки, мозаики и тауматропы — то есть игрушки в виде круга с нанесенными картинками. При быстром вращении такой конструкции кажется, что все рисунки слились в один и стали объемными.

Полюбить театр

Музыка петербургских композиторов, которые пишут произведения для младшей аудитории, прозвучит на фестивале «Земля детей» (0+). Концерты, музыкальные спектакли и выступления в том числе юных сочинителей проходят в городе до 7 ноября. В дни осенних каникул в Центральном военно-морском музее прозвучит детская опера «Ухти-Тухти», а в Капелле пройдет «Хоровой парад — 1» — большой концерт с участием детских и юношеских хоровых коллективов. Также в программе на разных площадках лекции о тайнах сочинительства и детстве известных композиторов. Вход на большое количество событий свободный для всех.

Как раз в дни осенних каникул на сцене Karlsson Haus — показ спектакля-новинки этого сезона «Сколько весит сверчок» (0+). Это история о грусти и о дружбе, из которой дети поймут, откуда берется печаль, как помочь тому, кто грустит, и что делать со своими эмоциями.

Тем временем в гости к петербургскому БТК приехал Хакасский национальный театр кукол. Среди прочего коллектив покажет спектакль «Соседи» (4+), который в 2009 году получил престижную театральную премию «Золотая маска». Вся постановка — игра, где зрители становятся героями забавной сказки о добродушном Медведе и его соседке Лисе, которая не может жить без хитрости и обмана. Показ спектакля запланирован на 2 ноября. Еще одна постановка актёров из Хакасии — «ЧелоВЕК» (12+) — создан по по мотивам рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда». Зрители зададутся вопросами о мгновении и вечности, и каждый сформулирует свой ответ.

Тем временем в Михайловском театре 4 ноября — на излете каникул — дважды (в 13.00 и в 18.00) играют детский балет «Чиполлино» (6+). Школьникам наверняка понравятся красочные декорации выдуманного города и яркие костюмы героев: Фруктов, Овощей и Цветов, а вот взрослых, возможно, удивит хореография. За сложность исполнения эту сказку в мире балета прозвали «детским Спартаком». К тому же именно «Чиполлино» сделал знаменитым композитора Карэна Хачатуряна.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»