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Образ жизни тест Свой братан или недоступная фифа? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают мужчины

Свой братан или недоступная фифа? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают мужчины

Каких-то пять минут — и всё встанет на свои места

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2 комментария

Настало время понять, как мужчины вас воспринимают

Девочки, девушки, женщины, барышни! Наверняка вы давно мечтали узнать, как вы выглядите в глазах противоположного пола. Ведь мужчины — не менее загадочные создания, чем мы, и порой их мысли остаются для нас непонятными. Пришло время расставить все точки над i. Этот тест позволит выяснить, что думают о вас мужчины.

ТЕСТПройден 277 раз
1 / 13

Как вы предпочитаете проводить свободное время?

  • Читаю книги или смотрю фильмы

  • Занимаюсь спортом или активным отдыхом

  • Провожу время с друзьями в кафе или на вечеринках

  • Всегда только работаю, свободного времени нет

2 / 13

Какой стиль одежды вам ближе?

  • Удобный и повседневный

  • Деловой и строгий

  • Элегантный и модный

  • Спортивный и активный

3 / 13

Как вы обычно реагируете на комплименты?

  • Скромно улыбаюсь и благодарю

  • Стараюсь отплатить тем же

  • Не нуждаюсь в комплиментах

  • Смущаюсь, но радуюсь

4 / 13

Как вы относитесь к флирту?

  • Привыкла общаться прямо, без флирта

  • Мне это нравится, я часто флиртую

  • Иногда флиртую, если есть взаимная симпатия

  • Не люблю, считаю это неуместным

5 / 13

Какой вы проявляете характер при общении с мужчинами?

  • Веселый и игривый

  • Застенчивый и скрытный

  • Сдержанный и серьезный

  • Открытый и энергичный

6 / 13

Как вы относитесь к романтическим жестам?

  • С особой осторожностью

  • Предпочитаю простоту и искренность

  • Чем более грандиозно, тем лучше

  • Обычно не отношусь к этому серьезно

7 / 13

Как вы предпочитаете проводить отпуск?

  • Ходить по музеям и театрам, изучать культуру и искусство

  • Предпочитаю активные приключения на природе

  • Предпочитаю расслабляющий отдых на пляже

  • В тишине, где-нибудь в лесу, чтобы никто не смог дозвониться

8 / 13

Как вы ведете себя на свидании?

  • Делюсь своими историями и впечатлениями

  • Предпочитаю много говорить и сразу узнавать всё о партнере

  • Строю легкую атмосферу флирта и стреляю глазками

  • Предпочитаю слушать и задавать вопросы

9 / 13

Какие фильмы вам нравятся?

  • Романтические комедии и мелодрамы

  • Основанные на реальных событиях

  • Приключенческие фильмы и боевики

  • Драмы и комедии

10 / 13

Как вы себя ведете в социальных сетях?

  • Часто делюсь событиями своей жизни

  • Нет времени на ведение социальных сетей

  • Редко публикую что-то личное

  • Активно флиртую и общаюсь с новыми людьми

11 / 13

Как вы воспринимаете романтические отношения?

  • Ищу надежного защитника

  • Предпочитаю легкость и свободу в общении

  • Открыта к новым впечатлениям и приключениям

  • Серьезно, ищу стабильности

12 / 13

Какие мужчины вам нравятся?

  • Благородные и добрые

  • Веселые и открытые

  • Мужественные и красивые

  • Сильные и финансово независимые

13 / 13

Как вы решаете конфликты?

  • Предпочитаю обсуждать всё спокойно

  • Избегаю конфликтов

  • Стараюсь быть уверенной и настойчивой

  • Часто использую юмор для разрядки обстановки

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Комментарии
2
Гость
6 минут
" Вы вся такая загадочная")))
Гость
7 минут
Вы вся такая загадочная)))
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