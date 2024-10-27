Свой братан или недоступная фифа? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают мужчины

Девочки, девушки, женщины, барышни! Наверняка вы давно мечтали узнать, как вы выглядите в глазах противоположного пола. Ведь мужчины — не менее загадочные создания, чем мы, и порой их мысли остаются для нас непонятными. Пришло время расставить все точки над i. Этот тест позволит выяснить, что думают о вас мужчины.
Как вы предпочитаете проводить свободное время?
Читаю книги или смотрю фильмы
Занимаюсь спортом или активным отдыхом
Провожу время с друзьями в кафе или на вечеринках
Всегда только работаю, свободного времени нет
Какой стиль одежды вам ближе?
Удобный и повседневный
Деловой и строгий
Элегантный и модный
Спортивный и активный
Как вы обычно реагируете на комплименты?
Скромно улыбаюсь и благодарю
Стараюсь отплатить тем же
Не нуждаюсь в комплиментах
Смущаюсь, но радуюсь
Как вы относитесь к флирту?
Привыкла общаться прямо, без флирта
Мне это нравится, я часто флиртую
Иногда флиртую, если есть взаимная симпатия
Не люблю, считаю это неуместным
Какой вы проявляете характер при общении с мужчинами?
Веселый и игривый
Застенчивый и скрытный
Сдержанный и серьезный
Открытый и энергичный
Как вы относитесь к романтическим жестам?
С особой осторожностью
Предпочитаю простоту и искренность
Чем более грандиозно, тем лучше
Обычно не отношусь к этому серьезно
Как вы предпочитаете проводить отпуск?
Ходить по музеям и театрам, изучать культуру и искусство
Предпочитаю активные приключения на природе
Предпочитаю расслабляющий отдых на пляже
В тишине, где-нибудь в лесу, чтобы никто не смог дозвониться
Как вы ведете себя на свидании?
Делюсь своими историями и впечатлениями
Предпочитаю много говорить и сразу узнавать всё о партнере
Строю легкую атмосферу флирта и стреляю глазками
Предпочитаю слушать и задавать вопросы
Какие фильмы вам нравятся?
Романтические комедии и мелодрамы
Основанные на реальных событиях
Приключенческие фильмы и боевики
Драмы и комедии
Как вы себя ведете в социальных сетях?
Часто делюсь событиями своей жизни
Нет времени на ведение социальных сетей
Редко публикую что-то личное
Активно флиртую и общаюсь с новыми людьми
Как вы воспринимаете романтические отношения?
Ищу надежного защитника
Предпочитаю легкость и свободу в общении
Открыта к новым впечатлениям и приключениям
Серьезно, ищу стабильности
Какие мужчины вам нравятся?
Благородные и добрые
Веселые и открытые
Мужественные и красивые
Сильные и финансово независимые
Как вы решаете конфликты?
Предпочитаю обсуждать всё спокойно
Избегаю конфликтов
Стараюсь быть уверенной и настойчивой
Часто использую юмор для разрядки обстановки