Свой братан или недоступная фифа? Ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают мужчины

Девочки, девушки, женщины, барышни! Наверняка вы давно мечтали узнать, как вы выглядите в глазах противоположного пола. Ведь мужчины — не менее загадочные создания, чем мы, и порой их мысли остаются для нас непонятными. Пришло время расставить все точки над i. Этот тест позволит выяснить, что думают о вас мужчины.