На севере Петербурга полиция задержала «коллегу» с сомнительным удостоверением

Человека с удостоверением сотрудника ГУ ПСО МВД России задержали днем 26 октября в Выборгском районе Петербурга. У полиции есть сомнение, что он их коллега.

По данным «Фонтанки», около полудня в полицию позвонила жительница дома 129, корпус 3, по проспекту Энгельса. Женщина сообщила, что во дворе рядом с парадной шарят двое мужчин в темных спортивных костюмах с капюшонами на головах. По мнению звонившей, молодые люди искали наркотики.