На севере Петербурга полиция задержала «коллегу» с сомнительным удостоверением

Человека с удостоверением сотрудника ГУ ПСО МВД России задержали днем 26 октября в Выборгском районе Петербурга. У полиции есть сомнение, что он их коллега.
По данным «Фонтанки», около полудня в полицию позвонила жительница дома 129, корпус 3, по проспекту Энгельса. Женщина сообщила, что во дворе рядом с парадной шарят двое мужчин в темных спортивных костюмах с капюшонами на головах. По мнению звонившей, молодые люди искали наркотики.
На место выехали сотрудники полиции. У указанного дома был задержан 23-летний житель Сертолово. При себе у него были электрошокер, аэрозольный пистолет и нож. Самым интересным содержимым его карманов стало удостоверение ГУ ПСО МВД России с жетоном ВС РФ. Наркотиков у молодого человека не нашли.
Гражданин проехал в отдел, где останется как минимум до утра. Удостоверение могут отправить на экспертизу, так как визуально оно имеет следы подделки: есть замазанные элементы и исправления ручкой.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.