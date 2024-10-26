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Происшествия На севере Петербурга полиция задержала «коллегу» с сомнительным удостоверением

На севере Петербурга полиция задержала «коллегу» с сомнительным удостоверением

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2 комментария

Человека с удостоверением сотрудника ГУ ПСО МВД России задержали днем 26 октября в Выборгском районе Петербурга. У полиции есть сомнение, что он их коллега.

По данным «Фонтанки», около полудня в полицию позвонила жительница дома 129, корпус 3, по проспекту Энгельса. Женщина сообщила, что во дворе рядом с парадной шарят двое мужчин в темных спортивных костюмах с капюшонами на головах. По мнению звонившей, молодые люди искали наркотики.

На место выехали сотрудники полиции. У указанного дома был задержан 23-летний житель Сертолово. При себе у него были электрошокер, аэрозольный пистолет и нож. Самым интересным содержимым его карманов стало удостоверение ГУ ПСО МВД России с жетоном ВС РФ. Наркотиков у молодого человека не нашли.

Гражданин проехал в отдел, где останется как минимум до утра. Удостоверение могут отправить на экспертизу, так как визуально оно имеет следы подделки: есть замазанные элементы и исправления ручкой.

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Поддельное удостоверение
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Комментарии
2
Ипсилон Ц
53 минуты
ищите наркорики в его крови тогда
Гость
20 минут
"...не выйти на самих себя!"
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