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Происшествия Колесо вырвано, столб висит на проводе. Дорогой красный спорткар разбили на Тореза

Колесо вырвано, столб висит на проводе. Дорогой красный спорткар разбили на Тореза

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17 комментариев

Яркое ДТП произошло под вечер 26 октября на севере Петербурга.

Двухместный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette красного цвета вылетел с дороги на пересечении проспекта Тореза и Манчестерской улицы и сбил опору дорожного знака. «Видимо, просто врезался в столб, мужчина в капюшоне рядом стоит, по телефону говорит», — рассказала читательница «Фонтанки» Елизавета.

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Читателю «Фонтанки» Михаилу участник ДТП рассказал: «Да сами не знаем как. На ровном месте». «Вырван столб со знаками, оторвано полностью колесо, столб висит на проводе», — добавляет читательница Дарья.

Люди не пострадали, а вот дорогой спорткар получил серьёзные повреждения.

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Комментарии
19
Znatok78
42 минуты
Опять скажет "не подфартило, не повезло".
AlBerkut
40 минут
Завтра будет на авито, 'не бит, не крашен'...
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