Колесо вырвано, столб висит на проводе. Дорогой красный спорткар разбили на Тореза

Источник: читатель «Фонтанки» Михаил







Яркое ДТП произошло под вечер 26 октября на севере Петербурга.

Источник: читательница «Фонтанки» Елизавета

Двухместный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette красного цвета вылетел с дороги на пересечении проспекта Тореза и Манчестерской улицы и сбил опору дорожного знака. «Видимо, просто врезался в столб, мужчина в капюшоне рядом стоит, по телефону говорит», — рассказала читательница «Фонтанки» Елизавета.

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Читателю «Фонтанки» Михаилу участник ДТП рассказал: «Да сами не знаем как. На ровном месте». «Вырван столб со знаками, оторвано полностью колесо, столб висит на проводе», — добавляет читательница Дарья.