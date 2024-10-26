В лобовом столкновении под Киришами погибли люди

Два легковых автомобиля столкнулись днем 26 октября в Киришском районе Ленинградской области. По предварительным данным, в результате ДТП два человека скончались. Еще один пострадавший находится в больнице. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла на 10-м километре трассы Кириши — Будогощь. Очевидцы в соцсетях публикуют кадры аварии. Судя по ним, один автомобиль от удара вылетел с дороги, второй с серьезными повреждениями остался посреди проезжей части, перекрыв полосы движения. На месте происшествия работают экстренные службы.

По факту ДТП районная прокуратура начала проверку.