Житель Белгородской области поднял нечто, и оно взорвалось у него в руках

Мирный житель в Белгородской области 26 октября получил ранения из-за своей неосторожности. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Теребрено Краснояружского района. Мужчина нашел непонятный предмет и поднял его. Это оказался боеприпас, он взорвался прямо в руках у человека.

Мужчину с открытыми ранами кисти и минно-взрывной травмой доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Позже пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в течение всего дня атакам БПЛА подвергается Шебекинский муниципальный округ. Повреждены дома, машины, на территории производственного предприятия перебита газовая труба, пишет Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.







