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Происшествия Житель Белгородской области поднял нечто, и оно взорвалось у него в руках

Житель Белгородской области поднял нечто, и оно взорвалось у него в руках

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2 комментария

Мирный житель в Белгородской области 26 октября получил ранения из-за своей неосторожности. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Теребрено Краснояружского района. Мужчина нашел непонятный предмет и поднял его. Это оказался боеприпас, он взорвался прямо в руках у человека.

Мужчину с открытыми ранами кисти и минно-взрывной травмой доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Позже пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в течение всего дня атакам БПЛА подвергается Шебекинский муниципальный округ. Повреждены дома, машины, на территории производственного предприятия перебита газовая труба, пишет Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

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ПО ТЕМЕ
Белгородская область Взрыв боеприпасов Боеприпас Атака БПЛА Атака беспилотников
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Комментарии
2
Леошид Турист
2 часа
Сколько лет этому гению?
Maik5
1 час
На фото дом. Он дома поднял нечто?
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