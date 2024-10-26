Пара петербуржцев ответит перед судом за продажу коробок с песком под видом «айфонов»

Молодой петербуржец и его подруга готовятся предстать перед судом. Пару обвиняют в серии мошенничеств: обвиняемые продавали россиянам песок под видом «айфонов». Об этом 26 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие установило, что в 2023 году 26-летний мужчина и 27-летняя женщина разместили в Сети несколько объявлений о продаже «айфонов» последних моделей. При этом гаджетов у них не было, и в реальности продавать они их не собирались.

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Женщина общалась с потенциальными покупателями и сообщала о необходимости перевести предоплату в размере 10-15% от стоимости. Мужчина же находил пустые коробки от телефонов и наполнял их песком, после чего отправлял получателям. Когда посылка приходила адресату, связаться с продавцами он уже не мог.

По данной схеме фигуранты обманули пять человек: четверых мужчин и женщину в возрасте от 35 до 45 лет из Санкт-Петербурга, Сочи, Оренбурга, Нальчика и Мурманска. В общей сложности все потерпевшие лишились 178 750 рублей. В августе 2023 года сотрудники уголовного розыска ГУ МВД задержали подозреваемых. В ходе обысков у них были изъяты 24 банковские карты, симки и несколько десятков пустых коробок от «айфонов», семь из которых уже были наполнены песком.

Фигуранты добровольно возместили полную стоимость причиненного материального ущерба всем потерпевшим. Дело направлено в Московский районный суд, обвиняемые содержатся под стражей.