В Петербурге старшеклассник после вейпа попал в реанимацию

Подросток из Приморского района Петербурга накануне был госпитализирован с острым ингаляционным отравлением никотинсодержащим веществом. В тяжелом состоянии 16-летнего юношу доставили в детскую больницу имени Филатова и поместили в реанимацию. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.

Мать десятиклассника рассказала полиции, что утром ее сын покурил дома вейп, после чего ему стало плохо. Женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Проводится проверка.