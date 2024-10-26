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Происшествия В Петербурге старшеклассник после вейпа попал в реанимацию

В Петербурге старшеклассник после вейпа попал в реанимацию

2 883
6 комментариев

Подросток из Приморского района Петербурга накануне был госпитализирован с острым ингаляционным отравлением никотинсодержащим веществом. В тяжелом состоянии 16-летнего юношу доставили в детскую больницу имени Филатова и поместили в реанимацию. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.

Мать десятиклассника рассказала полиции, что утром ее сын покурил дома вейп, после чего ему стало плохо. Женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Проводится проверка.

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Комментарии
6
Slava_Rossii2
1 час
От никотина в больницу не попадают, видимо курил он что-то другое.
280920854
55 минут
таких надо везти в ПЛАТНЫЕ отделения. Не достойны они лечения за наши налоги.
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