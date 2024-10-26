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Происшествия На Таллинской найден труп пенсионера с зажатым в ногах пистолетом

На Таллинской найден труп пенсионера с зажатым в ногах пистолетом

3 958
13 комментариев

Тело 77-летнего жителя Красногвардейского района Петербурга обнаружено накануне днем с огнестрельным ранением головы. Пенсионер погиб в своей квартире, смерть констатировала бригада скорой помощи.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, инцидент произошел накануне в квартире одного из домов на Таллинской улице. Пожилого мужчину нашли с зажатым в ногах пистолетом.

Из квартиры в ходе осмотра изъяли пистолет Марголина для спортивной стрельбы, а также три пневматических и один газовый пистолет.

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Комментарии
13
VKuser174198221
48 минут
Чем больше старею, тем больше жалею об отсутстви в России права на эвтаназию….
282081482
1 час
"С помощью доброго слова и револьвера вы сможете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом". Аль Капоне.
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