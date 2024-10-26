На Таллинской найден труп пенсионера с зажатым в ногах пистолетом

Тело 77-летнего жителя Красногвардейского района Петербурга обнаружено накануне днем с огнестрельным ранением головы. Пенсионер погиб в своей квартире, смерть констатировала бригада скорой помощи.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, инцидент произошел накануне в квартире одного из домов на Таллинской улице. Пожилого мужчину нашли с зажатым в ногах пистолетом.

Из квартиры в ходе осмотра изъяли пистолет Марголина для спортивной стрельбы, а также три пневматических и один газовый пистолет.