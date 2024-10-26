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Происшествия Мертвого младенца обнаружили в квартире на Суздальском проспекте

Мертвого младенца обнаружили в квартире на Суздальском проспекте

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5 комментариев

Четырехмесячная девочка скончалась на севере Петербурга при невыясненных обстоятельствах. Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, с ребенком сидела подруга матери.

Накануне ранним утром скорая приехала на Суздальский проспект, 5к1. В квартире медики обнаружили четырехмесячного ребенка, который уже не дышал. Внешних причин смерти не удалось обнаружить, тело отправлено на экспертизу.

Установлено, что за девочкой присматривала 22-летняя нелегальная мигрантка из Киргизии — подруга матери. Маме же приходилось работать уборщицей в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Испытателей, так как ребенка она растила одна. Женщине 33 года, приехала она из Узбекистана и тоже не имеет регистрации.

Следственные органы регионального ГСУ СК проводят проверку.

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Комментарии
5
Wiring
2 часа
Нелегалы плодятся и процветают..
280240877
1 час
Теперь пособие обломилось. Домой из отправьте!
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