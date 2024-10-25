В мире 25 октября отмечают День лемуров. Посмотрите, как это было в Ленинградском зоопарке

Всемирный день лемуров, 25 октября, отметили в пятницу в Ленинградском зоопарке.
В честь столь важной даты было решено выбрать имена для двух самых младших кошачьих лемуров, родившихся 27 марта, полностью освоившихся и прекрасно себя чувствующих.
Зоологи, которые ухаживают за семейством, предложили 3 женских имени и 3 мужских и написали их на листочках, следуя лишь одному правилу: имя должно быть греческим.
Итоговый выбор предоставили родителям, Нимфе и Алфею, с помощью подписанных палочек с виноградом. Папа выбрал имя для сына, а мама — для дочки.
Отныне у детёнышей есть имена: Феодос и Астерия.
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