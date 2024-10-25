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Общество В мире 25 октября отмечают День лемуров. Посмотрите, как это было в Ленинградском зоопарке

В мире 25 октября отмечают День лемуров. Посмотрите, как это было в Ленинградском зоопарке

482
1 комментарий

Всемирный день лемуров, 25 октября, отметили в пятницу в Ленинградском зоопарке.

В честь столь важной даты было решено выбрать имена для двух самых младших кошачьих лемуров, родившихся 27 марта, полностью освоившихся и прекрасно себя чувствующих.

Зоологи, которые ухаживают за семейством, предложили 3 женских имени и 3 мужских и написали их на листочках, следуя лишь одному правилу: имя должно быть греческим.

Итоговый выбор предоставили родителям, Нимфе и Алфею, с помощью подписанных палочек с виноградом. Папа выбрал имя для сына, а мама — для дочки.

Отныне у детёнышей есть имена: Феодос и Астерия.

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День лемуров 25 октября Ленинградский зоопарк
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Прикольные но, зачем так отстали они от нас в Эволюции? - Ну, видимо, родители их не спешат эволюционировать!..) - Господи, опять подслушиваешь Ты? - Вовсе этого и не нужно, просто, так ты раскричался, что и.. глухой может услышать!..) - Но, уже 26-ое! - Ну, ты же не знал, смело пей за Лемуров! - Аминь!..)
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