В мире 25 октября отмечают День лемуров. Посмотрите, как это было в Ленинградском зоопарке

Всемирный день лемуров, 25 октября, отметили в пятницу в Ленинградском зоопарке.

В честь столь важной даты было решено выбрать имена для двух самых младших кошачьих лемуров, родившихся 27 марта, полностью освоившихся и прекрасно себя чувствующих.

Источник: Ленинградский зоопарк

Зоологи, которые ухаживают за семейством, предложили 3 женских имени и 3 мужских и написали их на листочках, следуя лишь одному правилу: имя должно быть греческим.

Итоговый выбор предоставили родителям, Нимфе и Алфею, с помощью подписанных палочек с виноградом. Папа выбрал имя для сына, а мама — для дочки.

Отныне у детёнышей есть имена: Феодос и Астерия.