Врачи спасают 11-летнюю девочку с судорожным синдромом. Она могла съесть запрещенное

Врачи спасают 11-летнюю петербурженку, которая могла отравиться запрещенными веществами. Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 октября в Больницу Святой Ольги поступила юная жительница улицы Ивана Фомина.

Незадолго до этого родные девочки обнаружили ее сидящей на кровати в необычно возбужденном состоянии, изо рта текла слюна.

Медики диагностировали у пациентки судорожный синдром и предположили, что причиной стало отравление психотропным веществом.

Девочку поместили в реанимацию на ИВЛ. Ее состояние оценивается как тяжелое.