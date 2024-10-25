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Происшествия На территории района Люблино в Москве ввели карантин из-за вируса бешенства. Разносчики — хомячки

На территории района Люблино в Москве ввели карантин из-за вируса бешенства. Разносчики — хомячки

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1 комментарий

Карантин из-за вируса бешенства был введен до 22 декабря на территории района Люблино в Москве. Вирус был обнаружен у двух хомячков, купленных в зоомагазине.

По информации «МК», животных приобрели девочке-подростку 15 сентября в магазине крупной зоосети. Однажды одна из зверюшек начала внезапно кричать и носиться по клетке, затем стала лысеть, взмокла, сильно похудела и вскоре умерла. Животное отвезли в лабораторию (хотя сдать его на анализы оказалось проблематично) и через несколько дней семье начали поступать звонки из Роспотребнадзора, мэрии, ветслужб и того самого зоомагазина. У погибшего хомячка (а затем и у второго, еще живого) обнаружили вирус бешенства.

Как выяснилось, партию молодых хомячков завезли из Краснодарского края, и в ней было больше 80 особей. Начался поиск всех покупателей, которые приобрели питомцев из этой партии. К настоящему моменту найдено около 20.

Поиск еще 60 предположительно инфицированных хомяков продолжается. Его осложняет то, что часть покупателей расплачивались наличными.

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Люблино Москва Бешенство Карантин Хомяк
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Комментарии
1
Гость
47 минут
Не все хомячки одинаково полезны.
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