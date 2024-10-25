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Бизнес Политика «Не благодарите». Как премьеру из Белоруссии тракторный завод показывали

«Не благодарите». Как премьеру из Белоруссии тракторный завод показывали

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Конец недели у властей Петербурга выдался насыщенным: с визитом в Северную столицу прибыла делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко. Накануне делегаты наслаждались оперой Большого театра Республики Беларусь в Мариинке, а пятницу посвятили целиком деловым вопросам: заседанию в Смольном и визиту на Тракторный завод. Мимикрировал под делегата и журналист «Фонтанки».

Как пройти в Смольный

За час до начала четырнадцатого заседания Совета делового сотрудничества между правительством Петербурга и Республики Беларусь в Лепном зале Смольного шли последние приготовления к приему высокого гостя. Вносили, уносили и снова принесли четыре объемных букета, раскладывали на столах вишневого цвета папки, на креслах таблички с именами участников: российскую часть определили направо, белорусскую — налево.

— Это плохо, что Шантыря так далеко убрали (табличка с именем председателя комитета по физкультуре и спорту Смольного оказалась в четвертом ряду. — Прим. ред.). Ладно бог с ним, — суетились организаторы.

Высокий мужчина консультировал кого-то на другом конце мобильной связи:

— Они заходят, их раз проверяют, два… Они в списках. Ну мы же россияне, мы все знаем, как пройти в Смольный, по Ленинским местам… Ну что сейчас, звонить из Питера в Минск будем: «Как пройти в Смольный?» Ну анекдот, высокие технологии, — посмеивался он в смартфон.

Вскоре стали прибывать иностранные делегаты. Склоняя головы, они бродили в поисках табличек с именами.

— Я помню, что видел, — кружил между рядами чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Грузии Михаил Мятликов.

Совместными усилиями с генеральным директором «Могилевлифтмаш» Сергеем Чертковым табличку отыскали.

Тут в зал вошел госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и завладел вниманием зала. Он стал приветствовать представителей российской стороны и представлять их членам белорусской делегации. В итоге вокруг него сгруппировались пятеро, в числе которых оказался председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев. Их оживленную беседу прервал модератор встречи — председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Он призвал выступающих придерживаться тайминга и ради экономии времени предложил ограничиться выступлениями ключевых спикеров.

Что собирались обсудить

Регламент заседания, который раздавали на входе в Лепной зал, уместился на четырех страницах буклета формата А5. В повестке предстояло погрузиться в детали торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Белоруссией и Петербургом, узнать об успехах в сотрудничестве жилищно-коммунального хозяйства, в сфере медицины и фармацевтики, а также в области науки и высшей школы.

По итогу ожидали подписания меморандумов о творческом сотрудничестве ТЮЗа Брянцева и Белорусского театра юного зрителя, об обновлении транспортного комплекса в Петербурге, поставках коммунальной техники в интересах местного ЖКХ, а также сотрудничестве АО «Концерн Титан-2» и АО «Беатон» с «Белорусской цементной компанией». Предполагалось, что договорятся о сотрудничестве комитет физкультуры и спорта и Главное управление спорта и туризма Минска, Курортный и Калининский районы Петербурга и администрация Фрунзенского и Ленинского района столицы Беларуси составят дорожную карту совместных мероприятий.

«Хорошее качество, хочу сказать — спасибо»

Первым приветственное слово взял Роман Головченко.

— Рад нашей очередной встрече, и, несмотря на переменчивую погоду в октябре, я надеюсь, что наше общение пройдет в теплой, дружеской атмосфере и завершится достижением взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие Республики Беларусь и Санкт-Петербурга, — поприветствовал он собравшихся.

Он отметил, что правительство Беларуси дорожит доверительными отношениями с правительством Петербурга и озвучил их результаты. Взаимная торговля между Белоруссией и Петербургом еще в прошлом году превысила отметку 2 миллиарда долларов, сообщил он, и положительная динамика сохраняется: по итогам 8 месяцев оборот вырос более чем на 10%.

— Цифры хорошие, но это не повод почивать на лаврах. Это повод настойчиво работать, надо максимально раскрывать оставшийся потенциал и взаимодействовать, — подчеркнул он.

Дополнительной добавленной стоимостью сотрудничества Головченко назвал производственную кооперацию. В пример он привел хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автомобили, петербургского тракторного завода.

— У нас накоплена серьезная положительная динамика по поставкам, в соответствии с потребностями Петербурга, белорусского пассажирского транспорта, коммунальной техники таких известных производителей, как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш». Контракт с Петербургом у нас всегда в приоритете. Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляем новую модель и готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия клиентов в течение таких контрактов, — подчеркнул Головченко.

Он также добавил, что белорусская сторона не выпускает из фокуса внимания сотрудничество в сфере медицины, фармацевтики, науки, образования и культуры и заинтересована в стабильном и поступательном развитии отношений с Петербургом.

В ответной речи губернатор Александр Беглов, перечисляя удачные проекты взаимодействия, отметил рост товарооборота Беларуси и Петербурга на 7% в прошлом году и на 4,5% за первое полугодие нынешнего и поблагодарил за «высококачественные» продукты питания — молоко, мясо, яйца, которые пользуются в Петербурге высоким спросом.

— Наши жители любят очень эти продукты, хорошее качество, поэтому еще раз хочу сказать — спасибо, — сказал Беглов.

После приветственных слов Дмитрия Мезенцева и Александра Бельского перешли непосредственно к повестке. Прессу предусмотрительно попросили на выход.

Итогом переговоров позже станут подписанный меморандум об обновлении подвижного состава общественного транспорта в Петербурге, а также «подписание целого пакета документов».

«Мне протяжки понравились»

После Смольного белорусская делегация выдвинулась на Кировский завод. В последний момент посетить его решил и Беглов, хотя изначально, вполголоса говорили на предприятии, планы у него были другие.

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Визитеры прибыли на завод вовремя. Пресса собралась на 2,5 часа раньше, зато узнала, что благодаря белорусско-российской кооперации удалось повысить локализацию продукции с 78 до 98%, причем оставшиеся проценты импорта почти тотально покрывают белорусские производители: поставляют колеса и стекла для тракторов. Единственное, что осталось в тракторах «Кировец» от азиатских партнеров, — аудиосистема.

Как позже станет известно, Беларусь поставляет на завод порядка 40 деталей, от карданного вала и кондиционера до мелких узлов, а около 20 белорусских специалистов прошли на заводе обучение и получили сертификаты.

Предполагалось, что во время экскурсии внимать словам директора завода Сергея Серебрякова делегация будет с помощью радиогида. За сорок минут предстояло обойти цеха по сборке коробок передач, по производству ведущих мостов и тракторный конвейер, где ни на минуту не останавливалась работа и грохотало оборудование.

В последний момент от этой идеи почему-то отказались, и яркую речь об успехах завода в деталях расслышали только Александр Беглов и Роман Головченко.

Под гул работающих механизмов и любопытные взгляды рабочих делегация посмотрела на работу металлообрабатывающего станка, через темные очки поглядела на лазерную установку, заглянула в термическую лабораторию.

Во время переходов и редких мгновений тишины до собравшихся долетали пылкие фразы Серебрякова:

— Здесь будет высокая степень роботизации. Производство позволит выйти на 10 тысяч в год, будет одно из самых крупных трансмиссионных в России, — говорил он в цехе по сборке коробок передач.

— Я сказал, что надо менять систему образования, мастера относятся к студентам, как к обузе. Что я сделал — договорился с комитетом образования… — энергично жестикулировал директор.

— Капот не гниет, не ржавеет, — объяснял Серебряков технологию нанесения лакокрасочного покрытия в тракторном конвейере, но фразы его тонули под толщей заводского шума.

Тем не менее делегатам удалось вынести из экскурсии полезное. На финишной прямой двое отделились от группы и оживленно обсуждали детали «Кировца» у стенда с образцами фар и зеркал заднего вида.

— Мне протяжки понравились, ты в курсе, да?

Важные цифры до общественности донесли позже, с помощью телеграм-канала Смольного: за 6 месяцев завод отгрузил 58 тракторов на 727 млн рублей. На фоне предыдущих годов динамика впечатляет: в 2022-м отгрузили 39 на 177 млн рублей, в 2023-м — 65 на 432 млн рублей.

Печальнее всех выглядели журналисты: усилия службы безопасности белорусской стороны оставили в знаниях о заводе громадные белые пятна. Не помогли даже рекомендации Евгения Григорьева держать лицо и улыбаться.

— Видимо, у всех будут огненные репортажи, — вздыхала у выхода сотрудница телеканала.

— Не благодарите, — грустно пошутили заводчане.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
11
Игорь Протасов
47 минут
Представитель одного убыточного завода пожаловал в гости к другому... как известно, Лука дарит свои трактора друзьям бесплатно... ибо покупать его продукцию дураков нет :-)
AEG1
47 минут
Вся южная часть города стояла в глухих прбках. "Не благодарите"
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