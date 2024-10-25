МЧС: при пожаре на М-11 пострадал человек

Сотрудники МЧС России потушили пожар на трассе М-11 в Тверской области, сообщил 25 октября телеграм-канал ведомства.

По уточненной информации, вблизи деревни Заболотье на 272 километре трассы М-11 «Нева» столкнулись автоцистерна с битумом и грузовик с коробками. Обе машины загорелись. По предварительным данным, пострадал один человек. О его состоянии пока не сообщается.

Источник: МЧС России

Крупный пожар перекрыл движение по М-11 около 18:00 25 октября: грузовик, попавший в аварию, загорелся прямо на проезжей части. Его тушили 28 специалистов и 7 единиц техники. Для автомобилистов был организован объездной путь по трассе М-10.