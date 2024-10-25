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Общество Финансы Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет. Но при одном условии

Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет. Но при одном условии

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6 комментариев

Министерство юстиции предложило платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет — при условии, что они обучаются на очном отделении. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства. Законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения, поскольку с учетом учебной нагрузки многие студенты не могут работать без ущерба для учебы, говорится в заявлении Минюста.

Совершеннолетние дети, окончившие школу, согласно законопроекту, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, если они не достигли 19 лет.

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Минюст Алименты Дети Очное обучение
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Комментарии
6
Эд Хэммет
12 минут
Какая бредовая идея! И это в то время, когда так остро не хватает рабочих рук! Я постоянно работал с 16 лет и это не мешало мне постоянно учиться аж до 36 лет. Да, высыпался не регулярно, но очень ценил независимость и деньги у родителей не клянчил.
Отец Родной
6 минут
Один ребенок 70+ лет собирает элементы уже с 2000го года, и останавливаться не планирует...
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