Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет. Но при одном условии

Министерство юстиции предложило платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет — при условии, что они обучаются на очном отделении. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства. Законопроект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения, поскольку с учетом учебной нагрузки многие студенты не могут работать без ущерба для учебы, говорится в заявлении Минюста.

Совершеннолетние дети, окончившие школу, согласно законопроекту, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, если они не достигли 19 лет.