Лига чемпионов у нас дома. Российские фигуристы и гимнасты будут соревноваться по-новому

Источник: Александр Демьянчук / ТАСС







Российским спортсменам придумали несколько новых соревнований, чтобы они не скучали без международных стартов. Но если фигуристам готовы платить настоящие миллионы за виртуальное соперничество, то в гимнастической премьер-лиге вообще непонятно, что будет, и сколько это будет стоить.

Для фигуристов уже придумали новый турнир — «Лигу чемпионов». Соревнования стартуют уже в эти выходные и продлятся весь сезон-2024/25. Но что самое интересное, в отличие от тоже недавно придуманных турнира шоу-программ или чемпионата России по прыжкам, в «Лиге чемпионов» фигуристы практически не будут пересекаться друг с другом.

В зачет пойдут результаты на других уже существующих официальных соревнованиях: этапах и финале Гран-при, чемпионате России и прыжковом турнире.

При этом будут командные челленджи (их 12) и вызовы капитанов (их 6), которые запланированы с декабря по март. Что это за челленджи и какие вызовы будут бросать капитаны, пока никто не знает, даже сами фигуристы. Вероятно, речь опять идет о прыжках.

Похоже, что Первый канал подсмотрел идею у самих фигуристов, которые в своих телеграм-каналах в последнее время развлекались, придумывая разные испытания на льду.

«Похоже на пранк, который вышел из-под контроля. У российских фигуристов теперь есть возможность отобрать титул у мадридского „Реала“», — написали фигуристы Роман Савосин и Егор Мурашов в своем телеграм-канале Skating Skills.

Предполагается, что «Лига чемпионов» станет прообразом некоего клубного соревнования в будущем.

«Об этой идее много говорят, но для ее реализации необходимо много разных клубов. В преддверии этой работы мы решили попробовать такой виртуальный турнир. Естественно, мы хотим подогреть интерес к фигурному катанию и повысить узнаваемость наших спортсменов. Будем регулярно подсвечивать эти соревнования в соцсетях с помощью Первого канала», — сказал гендиректор ФФККР Александр Коган в разговоре с «Фонтанкой».

В «Лиге чемпионов» будут участвовать шесть команд, названия которых и логотипы связаны с животными, обитающими на территории России и занесенными в Красную книгу. Это «Алтайские аргали», «Амурские тигры», «Байкальские нерпы», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы» и «Тихоокеанские сивучи».

Всего в турнире будут участвовать 78 фигуристов, которых выбрали по результатам прошлого сезона. В их число вошли члены сборной, а также фигуристы, занявшие высокие места на чемпионате России (одиночники — выше 12, пары — выше 8, танцоры — выше 10). Кроме того, организаторы пригласили несколько человек по своему усмотрению.

Общий призовой фонд — 20 миллионов рублей. 10 миллионов получат победители, 5 миллионов — второе место и 3 миллиона — третье. Еще 2 миллиона поделят на «специальные призы в различных номинациях по решению организаторов».

«Лига чемпионов» — это замечательная идея. Чем больше турниров, тем лучше. Главное, чтобы все турниры между собой сочетались, и фигуристы имели возможность хорошо к ним готовиться», — заявил «Фонтанке» бронзовый призер Олимпиады Александр Галлямов.

При этом многие фигуристы из числа участников отмечают, что суть «Лиги чемпионов» пока не до конца им понятна. То есть что-то придумали, и даже что-то об этом рассказали, но как это будет работать на практике — пока никто не знает.

«Для нас это новое, пока не понятное, но интересное событие. Хотелось бы попробовать командные челленджи различные — на льду, вне льда и так далее. Раз это команда — было бы здорово попробовать сделать что-то вместе», — заявил Евгений Устенко, выступающий в паре с Екатериной Мироновой в танцах на льду.

Еще больше вопросов вызывает другой проект — гимнастическая премьер-лига, о запуске которой тоже объявили на днях.

Ее представил олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный. Он отметил, что это первая в России лига среди профессиональных гимнастов. В недавно созданной Федерации гимнастики России заявили, что «этот формат соревнований создаст совершенно новые возможности для всех любителей гимнастики».

Ожидается, что в сезоне-2024 в гимнастической премьер-лиге выступят шесть команд. При этом в отличие от Лиги чемпионов у фигуристов, выступать здесь смогут только спортсмены, не входящие в сборную России или завершившие карьеру. Каждая команда сможет усилиться одним человеком из резерва сборной (основного или юниорского). Кроме того, участники, похоже, ничего не слышали о гендерном равенстве и допустили до соревнований только мужчин 2008 года рождения и старше.

В числе обязательных требований — «наличие социальных сетей».

Соревнования будут проходить в формате плей-офф. 9–10 и 16–17 ноября пройдет отборочный этап, 23–24 ноября — полуфинал. На 8 декабря запланирован финал, который пройдет в Москве.

«На кону не только престиж, но и главный денежный приз, который определит лучшую команду 2024 года. Мы ожидаем захватывающих соревнований, невероятных эмоций и, конечно, красивой гимнастики», — говорится в анонсе.

Но каков размер денежного приза — пока неизвестно. В регламенте лишь указано, что они «будут определяться в соответствии с объемом финансирования мероприятия», а бюджет лиги планируется формировать исключительно «за счет привлечения спонсорских средств». То есть участники еще и непонятно на что подписываются.

Впрочем, с участниками тоже не до конца все понятно. Новость о создании гимнастической премьер-лиги появилась 22 октября, хотя в регламенте написано, что заявки на участие принимались до 20 октября 2024 года. Каким образом спортсмены должны были узнать о новом соревновании — неизвестно.

На фигуристов и гимнастов уже с интересом смотрят лыжники. «Гимнастическая премьер-лига покажет, есть ли действительно огонь в таких новых проектах или это все пшик. Но я думаю — огонь», — написала олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова у себя в соцсетях.

В официальном телеграм-канале гимнастической премьер-лиги после анонса 22 октября до сих пор не появилось ни одной новой записи и дополнительных разъяснений. Для сравнения, у фигуристов в телеграм-канале «Лиги чемпионов» жизнь буквально кипит.