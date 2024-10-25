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Город Смольный подготовил масштабный законопроект о зеленых насаждениях

Смольный подготовил масштабный законопроект о зеленых насаждениях

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3 комментария

Смольный подготовил для внесения в Заксобрание законопроект о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). После его принятия общая площадь территорий, которая официально имеет «зеленый» статус, увеличится на 285 га. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Законопроект разработан по итогам инвентаризации, в рамках которой было обследовано более 800 территорий. Статус городского ЗНОП появится у 80 территорий, местного ЗНОП — у 54 территорий. Кроме того, 9 локаций будут зачислены в ЗНОП резервного значения.

Включение 256 га в перечень ЗНОП не означает, что в городе появятся новые парки и скверы общей аналогичной площадью. Однако чиновники пообещали благоустроить несколько локаций, которые ранее освободили от незаконных объектов: участок на 1-й Советской улице, территорию на берегу реки Смоленки (около улицы Одоевского), а также территорию на перекрестке улиц Ильюшина и Гаккелевской у станции метро «Комендантский проспект» — на месте снесенного ТЦ «Лидер».

«Фонтанка» рассказывала о законопроекте о ЗНОП, который чиновники разрабатывают уже несколько лет. Одна из задержек произошла из-за позиции дорожно-транспортного блока, который обратил внимание, что около семи сотен участков — кандидатов в ЗНОП вступали в противоречие с дорожно-строительными планами города либо с Генпланом.

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Комментарии
3
Devis
35 минут
"на месте снесенного ТЦ «Лидер». " Построят новый ТЦ - увидите.
Гость
10 минут
работает чинушьё усердно - годами друг с другом пересогласовывают
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