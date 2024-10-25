Бензовоз полыхает на М-11 под Вышним Волочком. Трасса перекрыта

На 272-м километре автодороги М-11 «Нева», на обходе Вышнего Волочка, закрыто движение в сторону Петербурга из-за возгорания грузовика на проезжей части, сообщает 25 октября пресс-служба ГК «Автодор». Как уточняют очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», горит бензовоз. Впечатляющие кадры с места происшествия показал в своем телеграм-канале зампред комиссии по культуре Общественной палаты РФ Пётр Лундстрем.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют последствия ДТП на 272-м километре САД М-11 „Нева“ в Спировском МО, в районе деревни Заболотье», — сообщает МЧС Тверской области.

Транспорт с М-11 перевели на трассу М-10 «Россия». Съезд организован на 258-м километре, добавляют в «Автодоре».

Источник: «Яндекс.Карты»





