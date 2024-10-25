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Происшествия Бензовоз полыхает на М-11 под Вышним Волочком. Трасса перекрыта

Бензовоз полыхает на М-11 под Вышним Волочком. Трасса перекрыта

Крупный пожар тушат на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тверской области. Движение в сторону Петербурга полностью перекрыто.

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2 комментария

На 272-м километре автодороги М-11 «Нева», на обходе Вышнего Волочка, закрыто движение в сторону Петербурга из-за возгорания грузовика на проезжей части, сообщает 25 октября пресс-служба ГК «Автодор». Как уточняют очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», горит бензовоз. Впечатляющие кадры с места происшествия показал в своем телеграм-канале зампред комиссии по культуре Общественной палаты РФ Пётр Лундстрем.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют последствия ДТП на 272-м километре САД М-11 „Нева“ в Спировском МО, в районе деревни Заболотье», — сообщает МЧС Тверской области.

Транспорт с М-11 перевели на трассу М-10 «Россия». Съезд организован на 258-м километре, добавляют в «Автодоре».

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Комментарии
2
карпатыч
12 минут
что за новая мода называть пожарных "огнеборцами"? Фонтанка, считаете что это брутальнее звучит? 01 - огнеборцы 02 - татеборцы 03- хвореборцы
Леошид Турист
33 минуты
Хорошо горит 🔥
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