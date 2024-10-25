Ноябрь начнется с 12 перекрытий КАД. Над дорогой будут двигать пролет для трамвайной линии

Из-за работ будут 12 раз перекрывать съезд с Московского шоссе от станции метро «Звёздная» на внутреннее кольцо КАД, сообщает 25 октября пресс-служба администрации Петербурга. Движение будут останавливать на 10 минут: с 0:00 до 0:10, с 0:30 до 0:40, с 1:10 до 1:20, с 1:40 до 1:50, с 2:30 до 2:40, с 3:00 до 3:10, с 3:30 до 3:40, с 4:00 до 4:10, с 4:30 до 4:40, с 5:00 до 5:10, с 5:30 до 5:40 и с 6:00 до 6:10.

В это время строители будут надвигать пролетное строение. Ранее его сдвинули на 51 метр, достигнув границы КАД. Теперь рабочие пристыковывают новые металлоконструкции и готовятся преодолеть расстояние над кольцевой. За час металлоконструкции будут двигать примерно на два метра, за сутки должны пройти 12 метров, а всего пролет надо надвинуть на 102 метра.

Работы ведутся в рамках строительства трамвайной линии «Славянка». Путепровод перекинут через Московское шоссе, железнодорожные пути и КАД. Первый этап работ уже завершен. А полностью надвижку пролетного строения должны закончить в декабре этого года. Путепровод пройдет третьим уровнем над КАД и станет самым высоким из строящихся.

«Эту трамвайную линию очень ждут жители Шушар, Славянки и всего Пушкинского района. Постараемся до минимума сократить неудобства для автомобилистов и вести работы в ночное время», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.