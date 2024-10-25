В Шушарах открылся детский сад на 440 детей

1 из 3 Источник: Предоставлено компанией «Дальпитерстрой»

На улице Первомайской открылся новый детский сад на 440 мест. Как сообщают в ГК «Дальпитерстрой», ГБДОУ № 52 Пушкинского района получил неофициальное название «Академия чудес». На первом этаже разместились восемь групп для детей до 4 лет, медпункт, пищеблок, бассейн и прачечная. Второй этаж занимают восемь групп для детей от 4 до 6 лет, два музыкальных зала, физкультурный зал со скалодромом, соляная и сенсорная комнаты. На третьем этаже находятся две группы для воспитанников от 5 до 7 лет и универсальные кружковые помещения.



Всего в садике 18 групп, а также 18 прогулочных площадок, две спортивные и три тематические.

