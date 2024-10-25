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Строительство В Шушарах открылся детский сад на 440 детей

В Шушарах открылся детский сад на 440 детей

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1 комментарий
1 из 3

На улице Первомайской открылся новый детский сад на 440 мест. Как сообщают в ГК «Дальпитерстрой», ГБДОУ № 52 Пушкинского района получил неофициальное название «Академия чудес». На первом этаже разместились восемь групп для детей до 4 лет, медпункт, пищеблок, бассейн и прачечная. Второй этаж занимают восемь групп для детей от 4 до 6 лет, два музыкальных зала, физкультурный зал со скалодромом, соляная и сенсорная комнаты. На третьем этаже находятся две группы для воспитанников от 5 до 7 лет и универсальные кружковые помещения.

Всего в садике 18 групп, а также 18 прогулочных площадок, две спортивные и три тематические.

— До конца этого года мы введем в эксплуатацию еще два детских сада на 440 мест каждый, — рассказала руководитель отдела социальных проектов ГК «Дальпитерстрой» Екатерина Нуриева. — Открыть их планируется весной 2025 года. Таким образом, за короткий период времени мы «закрываем» 1320 мест в детских садах.

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Комментарии
1
282201992
41 минута
Беженцев или исламских ?
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