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Происшествия Только почитать. Книголюба осудили за кражу культурных ценностей

Только почитать. Книголюба осудили за кражу культурных ценностей

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2 комментария

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении книголюба. Мужчину признали виновным по статье о хищении предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В марте этого года мужчина похитил два пакета с книгами у входа в парадную дома 18/10 по улице Воскова в Петроградском районе. Среди печатных изданий были дополнительный первый и второй том реальной энциклопедии медицинских наук «Медико-хирургический словарь» 1900 года и 1901 года соответственно, 18-й и 19-й тома реальной энциклопедии медицинских наук «Медико-хирургический словарь», написанной Альбертом Эйленбургом и изданной в 1896 году, а также 20-й и 21-й тома из той же серии 1897 и 1898 годов. По словам эксперта, эта книжная коллекция является культурной ценностью.

Помимо этого, книголюб похитил 12 томов «Большой энциклопедии: словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний» 1903 года и 15-й том 1904 года. Как заключил эксперт, эти издания относятся к особо ценным культурным ценностям.

Похититель причинил ущерб владельцу книг в размере 47 838 рублей. Тем не менее книголюб отказался признавать вину в краже коллекции, пояснив, что хотел только почитать ее.

Как итог — суд определил меру наказания в виде одного года лишения свободы для книголюба, но потом заменил срок на принудительные работы на тот же период с ежемесячным удержанием 10% от зарплаты в пользу государства.

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Комментарии
2
Ivanov_I_I
1 час
не очень понятно, почему два пакета с книгами стояли на улице, у входа в парадную? может их выкинули? или выставили, чтобы кому надо, те забрали? какая-то мутная история.
Zet
15 минут
если эти книги так ценны, почему их выставили на улицу
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