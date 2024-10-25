Только почитать. Книголюба осудили за кражу культурных ценностей

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении книголюба. Мужчину признали виновным по статье о хищении предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В марте этого года мужчина похитил два пакета с книгами у входа в парадную дома 18/10 по улице Воскова в Петроградском районе. Среди печатных изданий были дополнительный первый и второй том реальной энциклопедии медицинских наук «Медико-хирургический словарь» 1900 года и 1901 года соответственно, 18-й и 19-й тома реальной энциклопедии медицинских наук «Медико-хирургический словарь», написанной Альбертом Эйленбургом и изданной в 1896 году, а также 20-й и 21-й тома из той же серии 1897 и 1898 годов. По словам эксперта, эта книжная коллекция является культурной ценностью.

Помимо этого, книголюб похитил 12 томов «Большой энциклопедии: словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний» 1903 года и 15-й том 1904 года. Как заключил эксперт, эти издания относятся к особо ценным культурным ценностям.

Похититель причинил ущерб владельцу книг в размере 47 838 рублей. Тем не менее книголюб отказался признавать вину в краже коллекции, пояснив, что хотел только почитать ее.

Как итог — суд определил меру наказания в виде одного года лишения свободы для книголюба, но потом заменил срок на принудительные работы на тот же период с ежемесячным удержанием 10% от зарплаты в пользу государства.