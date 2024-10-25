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Общество Издание ASTRA* и филолог Лекманов* — иноагенты. Пятничное пополнение в реестре Минюста

Издание ASTRA* и филолог Лекманов* — иноагенты. Пятничное пополнение в реестре Минюста

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3 комментария

Пятница, вечер — и Министерство юстиции РФ по своеобразной установившейся традиции пополняет реестр иностранных агентов. 25 октября в него вошел новостной телеграм-канал ASTRA и еще четверо новичков.

В числе новых иноагентов — правозащитник и член «Яблока», в прошлом фигурант «болотного дела» Николай Кавказский*, филолог и литературовед-исследователь Мандельштама Олег Лекманов, блогер Антон Хардин* и предприниматель, удмуртский активист Артём Медведев*.

Новым фигурантам перечня вменяется «распространение недостоверных сведений о ВС РФ / избирательной системе РФ / политике и решениях органов власти РФ», содействие формированию «негативного образа армии России» и выступление против СВО. Обо всех, кроме Хардина, сказано, что они проживают за пределами РФ.

* — признаны Минюстом иностранными агентами.

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Олег Лекманов Астра Николай Кавказский Антон Хардин Артём Медведев Минюст Реестр иностранных агентов Иноагенты
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Комментарии
3
Anthonix
18 минут
Реестр Минюста - это алгоритм рекомендаций.
В_Ф
14 минут
"Ежедневные, ритмичные, нравоучительные аресты — очень действенный способ навести везде порядок и взбодрить общество сверху донизу в преддверии неизбежного столкновения многополярного мира с однополярным. Сталин ведь действовал так же и победил! Правда, говорят, у Сталина было что-то еще, помимо арестов. Но это — второстепенные мелочи."(с)
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