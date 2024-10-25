Скончался режиссер, снимавший «Улицы разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности»

Режиссер-постановщик «Ленфильма» Игорь Москвитин, снявший четыре десятка проектов — фильмов и сезонов сериалов, скончался 24 октября в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
Москвитин был родом из Пятигорска, окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы.
«Свой путь он начинал на „Ленфильме“ как второй режиссер, отдал работе на киностудии много лет», — рассказали на студии.
Среди его работ — «Черный ворон», отдельные сезоны «Улиц разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности», сериала «Литейный», «Дорожный патруль» и многие другие.
Также Москвитин сотрудничал с зарубежными киногруппами в качестве первого ассистента и координатора производства на таких картинах, как «Распутин» (производство НВО), «Анна Каренина» («Айкн Продакшн», США), снимал рекламные ролики и клипы.
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