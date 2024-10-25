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Афиша Plus Кино Скончался режиссер, снимавший «Улицы разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности»

Скончался режиссер, снимавший «Улицы разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности»

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Режиссер-постановщик «Ленфильма» Игорь Москвитин, снявший четыре десятка проектов — фильмов и сезонов сериалов, скончался 24 октября в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Москвитин был родом из Пятигорска, окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы.

«Свой путь он начинал на „Ленфильме“ как второй режиссер, отдал работе на киностудии много лет», — рассказали на студии.

Среди его работ — «Черный ворон», отдельные сезоны «Улиц разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности», сериала «Литейный», «Дорожный патруль» и многие другие.

Также Москвитин сотрудничал с зарубежными киногруппами в качестве первого ассистента и координатора производства на таких картинах, как «Распутин» (производство НВО), «Анна Каренина» («Айкн Продакшн», США), снимал рекламные ролики и клипы.

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