Скончался режиссер, снимавший «Улицы разбитых фонарей» и «Агента национальной безопасности»

Режиссер-постановщик «Ленфильма» Игорь Москвитин, снявший четыре десятка проектов — фильмов и сезонов сериалов, скончался 24 октября в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Москвитин был родом из Пятигорска, окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы.

«Свой путь он начинал на „Ленфильме“ как второй режиссер, отдал работе на киностудии много лет», — рассказали на студии.