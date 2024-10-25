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Спорт На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина, чтобы развивать хоккей

На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина, чтобы развивать хоккей

1 081
8 комментариев

Власти Мадагаскара надеются на помощь в развитии хоккея у себя на родине со стороны российских специалистов, в частности главного тренера СКА Романа Ротенберга и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом 25 октября заявил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в интервью газете «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, хоккей на льду у нас не развивается. Но почему нет? У нас нет никаких запретов, поэтому можем попробовать. Работа по популяризации хоккея важна. Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду. Ждем ли мы Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре? Да! Почему нет?» — заявил мадагаскарский чиновник.

Отметим, что в апреле Роман Ротенберг заявил, что в Индии откроется хоккейная школа. По его словам, также рассматривается возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС.

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Комментарии
8
tochilshik
1 час
королю лемуров стало скучно?
iamback
1 час
А играть будут эти? "I like to move it, move it..."
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