Осталось 10 дней для выдвижения номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Первый этап премии стартовал 25 сентября, а теперь до его завершения остается всего полторы недели. Но еще есть все шансы полностью изменить расклад. До 5 ноября любой читатель «Фонтанки» может зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и написать, какие компании, учреждения и организации он считает самыми достойными победы по 8 номинациям:

РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

МАГАЗИН ГОДА

ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

В этом году выдвинуть своих номинантов впервые можно через социальные сети — «Вконтакте» и Telegram — следите за публикациями, предлагайте компании, но не увлекайтесь — засчитывается только один, самый первый голос, отправленный через бот-помощник.

Номинирование завершится 5 ноября. По его итогам мы определим в каждой номинации ТОП-10 компаний, которые читатели называли чаще всего. Поэтому чем больше людей узнает о том, что компания номинирована на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», тем лучше.

7 ноября стартует следующий этап — голосование, в ходе которого определится единственный победитель в каждой номинации. К 8 «народным» номинациям на этом этапе добавятся еще две, десятку лучших для которых определит экспертный и редакционный совет:

СТАРТАП ГОДА

ПРОЕКТ ГОДА

Голосование продлится до середины декабря, а победителей мы наградим на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.