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Бизнес Город Общество Признание и Влияние Осталось 10 дней для выдвижения номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Осталось 10 дней для выдвижения номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Более 10 тысяч голосов получили мы за месяц, который прошел с начала номинирования в шестом сезоне премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели активно называли компании, претендующие на победу в 8 номинациях 2024 года на сайте и в соцсетях «Фонтанки.ру».

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Первый этап премии стартовал 25 сентября, а теперь до его завершения остается всего полторы недели. Но еще есть все шансы полностью изменить расклад. До 5 ноября любой читатель «Фонтанки» может зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и написать, какие компании, учреждения и организации он считает самыми достойными победы по 8 номинациям:

  • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

  • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

  • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

  • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

  • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

  • МАГАЗИН ГОДА

  • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

  • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

В этом году выдвинуть своих номинантов впервые можно через социальные сети — «Вконтакте» и Telegram — следите за публикациями, предлагайте компании, но не увлекайтесь — засчитывается только один, самый первый голос, отправленный через бот-помощник.

Номинирование завершится 5 ноября. По его итогам мы определим в каждой номинации ТОП-10 компаний, которые читатели называли чаще всего. Поэтому чем больше людей узнает о том, что компания номинирована на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», тем лучше.

7 ноября стартует следующий этап — голосование, в ходе которого определится единственный победитель в каждой номинации. К 8 «народным» номинациям на этом этапе добавятся еще две, десятку лучших для которых определит экспертный и редакционный совет:

  • СТАРТАП ГОДА

  • ПРОЕКТ ГОДА

Голосование продлится до середины декабря, а победителей мы наградим на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
1
Су Люк Ын
2 минуты
надеюсь, Я на конец-то получу Мое признание! ибо влияние Я уже получил!
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