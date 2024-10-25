Сбой в работе приложения ВТБ не дает перевести деньги

В работе мобильного приложения ВТБ наблюдается сбой 25 октября. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», попытавшись перевести деньги между своими счетами.

Всплывающее окно в приложении просит зайти через пять минут. Однако по истечении времени ничего не меняется.

«Перевод временно недоступен», — говорится в приложении ВТБ.

Также зафиксированы проблемы в переводах средств на ВТБ из сторонних банков.

На работу приложения активно жалуются пользователи — в основном из Москвы, Петербурга, Нижегородской и Самарской областей. Об этом говорит график динамики проблем на сайте «Сбой.рф». Неполадки начались после 13:00 по московскому времени.

Обновление:

В пресс-службе банка «Фонтанке» подтвердили, что в работе приложения были кратковременные сбои при переводах. «Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — заявили там.