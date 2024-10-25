Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сбой в работе приложения ВТБ не дает перевести деньги

Сбой в работе приложения ВТБ не дает перевести деньги

2 160
9 комментариев

В работе мобильного приложения ВТБ наблюдается сбой 25 октября. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», попытавшись перевести деньги между своими счетами. 

Всплывающее окно в приложении просит зайти через пять минут. Однако по истечении времени ничего не меняется. 

«Перевод временно недоступен», — говорится в приложении ВТБ. 

Также зафиксированы проблемы в переводах средств на ВТБ из сторонних банков. 

На работу приложения активно жалуются пользователи — в основном из Москвы, Петербурга, Нижегородской и Самарской областей. Об этом говорит график динамики проблем на сайте «Сбой.рф». Неполадки начались после 13:00 по московскому времени.

Обновление:

В пресс-службе банка «Фонтанке» подтвердили, что в работе приложения были кратковременные сбои при переводах. «Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — заявили там.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
282437267
1 час
сбп не работает тоже
281306153
1 час
тренируются?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Новости компаний
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00