За поджог покрышек в доме на Мойке перед судом предстанет петербуржец. Он проходит по делу о покушении на убийство

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который, предположительно, получил заказ на две тысячи долларов за поджог покрышек в парадной дома на набережной реки Мойки, 10. Его действия квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также как умышленное повреждение чужого имущества. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Как установило следствие, в феврале 2024 года фигурант получил от неустановленных лиц задание — за 2 тысячи долларов совершить убийство жителей дома на Мойке. Способом совершения преступления стал поджог покрышек возле входных дверей квартир, чтобы жители не смогли выбраться из дома и погибли. С ним работал знакомый, вместе с которым они в ночь на 3 февраля принесли три шины к дверям квартир, облили их бензином и подожгли.

Для отчета фигуранты снимали все на видео, которое отправили заказчикам убийства. За совершенное преступление они получили перевод на 10 тысяч рублей. Однако содеянное не было доведено до конца, поскольку жильцы вовремя вызвали сотрудников МЧС, которые потушили пожар.

Никто не погиб, жильцам причинен ущерб в размере 380 тысяч рублей. Главный поджигатель находится под арестом, в отношении его знакомого дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Эпидемия горящих покрышек» началась в ноябре прошлого года и распространилась на шесть российских регионов. О том, как с ней связана квартира на Мойке, читайте в материале «Фонтанки».