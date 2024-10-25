Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 766мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия За поджог покрышек в доме на Мойке перед судом предстанет петербуржец. Он проходит по делу о покушении на убийство

За поджог покрышек в доме на Мойке перед судом предстанет петербуржец. Он проходит по делу о покушении на убийство

837
Написать комментарий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который, предположительно, получил заказ на две тысячи долларов за поджог покрышек в парадной дома на набережной реки Мойки, 10. Его действия квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также как умышленное повреждение чужого имущества. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как установило следствие, в феврале 2024 года фигурант получил от неустановленных лиц задание — за 2 тысячи долларов совершить убийство жителей дома на Мойке. Способом совершения преступления стал поджог покрышек возле входных дверей квартир, чтобы жители не смогли выбраться из дома и погибли. С ним работал знакомый, вместе с которым они в ночь на 3 февраля принесли три шины к дверям квартир, облили их бензином и подожгли.

Для отчета фигуранты снимали все на видео, которое отправили заказчикам убийства. За совершенное преступление они получили перевод на 10 тысяч рублей. Однако содеянное не было доведено до конца, поскольку жильцы вовремя вызвали сотрудников МЧС, которые потушили пожар.

Никто не погиб, жильцам причинен ущерб в размере 380 тысяч рублей. Главный поджигатель находится под арестом, в отношении его знакомого дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Эпидемия горящих покрышек» началась в ноябре прошлого года и распространилась на шесть российских регионов. О том, как с ней связана квартира на Мойке, читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35