Альберт Жалилов споет с Мисс Вселенной

Востребованный певец, солист Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии РФ и член Общественного совета при Министерстве культуры, Альберт Жалилов преподнесет своим слушателям концерт из популярных эстрадных и народных песен, а также номеров из оперетт. Его сольный вечер пройдет в БКЗ «Октябрьский» 29 октября.