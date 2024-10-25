Альберт Жалилов споет с Мисс Вселенной

Востребованный певец, солист Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии РФ и член Общественного совета при Министерстве культуры, Альберт Жалилов преподнесет своим слушателям концерт из популярных эстрадных и народных песен, а также номеров из оперетт. Его сольный вечер пройдет в БКЗ «Октябрьский» 29 октября.
Вместе с Жалиловым на сцену выйдут и другие звезды — ансамбль народных инструментов «Терем-квартет», камерный хор «Петербургские серенады» под управлением Егора Лосева, Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под управлением Антона Лубченко. А дуэтом с ним споет телеведущая, единственная россиянка, выигравшая конкурс «Мисс Вселенная», — Оксана Федорова.
Начало концерта — в 19:00. 6+